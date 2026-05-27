Los 26 de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: las dos sorpresas con "chances reales" de meterse en la lista

Ambos futbolistas responden a un perfil que Scaloni valora enormemente: polivalencia en tres cuartos de cancha, capacidad para asociarse en el juego interno y, fundamentalmente, un ritmo de competencia de élite que les permitiría encajar de inmediato en la dinámica del grupo.

Cómo llegan Matías Soulé y Emiliano Buendía: ¿se meten en los 26 de Lionel Scaloni?

Matías Soulé: El joven talento zurdo viene pidiendo pista a fuerza de gambetas, frescura y desequilibrio individual. Su capacidad para jugar como extremo por la banda derecha (con perfil cambiado) o como mediapunta lo convierte en una alternativa natural de recambio ante el exigente calendario y el desgaste físico de los delanteros titulares.

Emiliano Buendía: El atacante del Aston Villa es un viejo conocido del ciclo que siempre estuvo en la consideración del DT, pero que vio postergadas sus chances en procesos anteriores debido a lesiones inoportunas. Su buen panorama, agresividad en la presión y precisión para el último pase le aportan una variante táctica ideal para romper defensas cerradas.

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Con los amistosos ante Honduras e Islandia a la vuelta de la esquina, y con la lupa puesta en la evolución física de los futbolistas que llegaron con lo justo, Scaloni demuestra una vez más que nadie tiene el puesto asegurado y que la renovación silenciosa de la Selección Argentina sigue marchando a paso firme.