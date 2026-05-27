Los 26 de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: las dos sorpresas con "chances reales" de meterse en la lista
El entrenador de la Selección Argentina afina la lista para el Mundial 2026, y hay varios nombres en duda y otros que podrían meterse.
La expectativa es total en el Predio de la AFA en Ezeiza. Mientras los futbolistas de la Selección Argentina continúan sumándose a los entrenamientos bajo las órdenes de Lionel Scaloni para encarar la preparación final rumbo al Mundial 2026, el misterio alrededor de la lista definitiva de 26 convocados sumó un capítulo inesperado este miércoles.
Cuando la mayoría de los analistas e hinchas daban por cerrado el grupo que viajará a Norteamérica para defender la corona, el panorama de las especulaciones se sacudió por completo con la irrupción de dos nombres que militan en el fútbol europeo y que no figuraban en los principales radares de la prensa.
La información fue revelada en las últimas horas por el periodista Diego Monroig durante la cobertura de la actualidad albiceleste. Según sus fuentes cercanas al cuerpo técnico, el oriundo de Pujato mantiene dos cartas bajo la manga para terminar de moldear el sector ofensivo del equipo.
"Matías Soulé y Emiliano Buendía tienen chances reales de ir al Mundial con Argentina", aseguró el cronista, instalando un fuerte debate sobre quiénes podrían ceder su lugar en la nómina final si se concreta su inclusión.
Ambos futbolistas responden a un perfil que Scaloni valora enormemente: polivalencia en tres cuartos de cancha, capacidad para asociarse en el juego interno y, fundamentalmente, un ritmo de competencia de élite que les permitiría encajar de inmediato en la dinámica del grupo.
Cómo llegan Matías Soulé y Emiliano Buendía: ¿se meten en los 26 de Lionel Scaloni?
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Matías Soulé: El joven talento zurdo viene pidiendo pista a fuerza de gambetas, frescura y desequilibrio individual. Su capacidad para jugar como extremo por la banda derecha (con perfil cambiado) o como mediapunta lo convierte en una alternativa natural de recambio ante el exigente calendario y el desgaste físico de los delanteros titulares.
Emiliano Buendía: El atacante del Aston Villa es un viejo conocido del ciclo que siempre estuvo en la consideración del DT, pero que vio postergadas sus chances en procesos anteriores debido a lesiones inoportunas. Su buen panorama, agresividad en la presión y precisión para el último pase le aportan una variante táctica ideal para romper defensas cerradas.
Con los amistosos ante Honduras e Islandia a la vuelta de la esquina, y con la lupa puesta en la evolución física de los futbolistas que llegaron con lo justo, Scaloni demuestra una vez más que nadie tiene el puesto asegurado y que la renovación silenciosa de la Selección Argentina sigue marchando a paso firme.
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