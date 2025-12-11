Acusan a Samuel Eto'o de excluir a un jugador que podría superarlo como máximo goleador histórico de Camerún
Eto’o enfrenta nuevas denuncias por supuestamente influir en la ausencia de Vincent Aboubakar en Camerún para evitar que supere su récord de goles.
Samuel Eto'o, actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot), suma otro capítulo a su larga lista de conflictos. A solo 10 días del inicio de la Copa África, el país quedó envuelto en un escándalo tras la destitución del técnico belga Marc Brys, anunciada bajo la conducción del exjugador del Barcelona.
El entrenador, sin embargo, desconoce la medida y asegura que su contrato sigue vigente. Según Brys, solo el Ministerio de Deportes tiene la autoridad para removerlo y, al no haber recibido ninguna notificación formal, continúa considerándose el seleccionador. La crisis interna se profundizó aún más cuando Eto’o presentó a un reemplazante: David Pagou.
El cambio de entrenador derivó en un segundo conflicto: las listas de convocados. Mientras Brys tenía definido un plantel con figuras importantes, Pagou presentó una nómina completamente distinta. Entre los 28 citados, quedaron afuera nombres de peso como André Onana y Eric Maxim Choupo-Moting. Pero la ausencia que más repercusión generó fue la de Vincent Aboubakar, el goleador del Neftchi PFK de Azerbaiyán y uno de los referentes ofensivos de Camerún.
El motivo que señalan los medios: el récord en disputa
Según medios como The Sun y Sport, la exclusión de Aboubakar respondería a una razón insólita: Samuel Eto’o temería que el delantero de 33 años supere su marca como máximo goleador histórico de la Selección de Camerún. El ex Barcelona marcó 56 goles con su país, mientras que Aboubakar suma 45. La diferencia de 11 tantos alimentó la sospecha de que Eto’o habría intervenido para preservar su récord personal.
Los antecedentes judiciales que rodean a Eto’o
El escándalo estalló en un contexto ya adverso para Eto’o, acusado meses atrás de múltiples irregularidades. Entre los cargos que se le adjudican figuran corrupción, arreglo de partidos de la segunda división camerunesa, fraude fiscal en España por US$4,4 millones, manipulación electoral, silenciar a la oposición, conflicto de interés con la casa de apuestas rusa 1xBet y el desvío de US$1,5 millones correspondientes a partidos amistosos.
Por estos motivos, en agosto se pidió a FIFA su suspensión provisional y se elevó el pedido de revisión del caso a organismos internacionales y al Ministerio de Deportes. Con la Copa África a la vuelta de la esquina y un seleccionado sumido en el caos, la figura de Eto’o vuelve a quedar en el centro de todas las críticas, mientras crece la presión por una renovación urgente en la Fecafoot.
