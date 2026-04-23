Adam Bareiro contó la promesa del plantel de Boca para la Copa Libertadores: "Queremos..."
Adam Bareiro, figura del equipo de Claudio Úbeda, reveló el pacto interno del vestuario xeneize para la presente edición del certamen continental.
El clima en Boca es de absoluta confianza. Con el equipo afianzado en el torneo local y un inicio ideal en el plano internacional, los dirigidos por Claudio Úbeda parecen haber encontrado la sintonía necesaria para pelear en todos los frentes. En este contexto, Adam Bareiro, uno de los refuerzos que más rápido se adaptó al mundo azul y oro con cinco goles en once presentaciones, alzó la voz para contar cuál es el gran objetivo que se trazó el grupo de cara a la Copa Libertadores 2026.
"Nosotros nos propusimos jugar los 13 partidos de la Copa", confesó el delantero paraguayo en diálogo con ESPN, haciendo referencia al camino completo que incluye la fase de grupos y todas las instancias de eliminación directa hasta la gran final. "Vamos por dos y vamos por buen camino. Es el sueño más grande, nosotros lo sentimos un montón y la gente te lo hace saber", agregó Bareiro, quien destacó la ilusión que rodea al predio de Ezeiza tras las victorias iniciales ante Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil.
El atacante que vivió un Superclásico especial en el Monumental por su pasado en Núñez también se tomó un tiempo para analizar la polémica jugada del final donde todo River reclamó un penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta: "Buscar un penal ahí es exponer a un árbitro que no tuvo nada que ver. Era inexistente", sentenció el paraguayo. Además, remarcó que intentar forzar esa decisión es restarle mérito a lo hecho por Boca durante los noventa minutos en un estadio donde él mismo fue foco de los reprobados por la hinchada local.
El fixture que le resta a Boca en la Copa Libertadores
Con seis puntos en el bolsillo, Boca lidera su grupo pero todavía tiene escollos importantes por delante para cumplir la promesa de los trece encuentros. El calendario del equipo de Úbeda en la Copa Libertadores continúa de la siguiente manera:
-
Cruzeiro: El rival más duro de la zona, al que deberá enfrentar en dos oportunidades (local y visitante).
Universidad Católica: Los chilenos visitarán La Bombonera en un duelo clave para encaminar la clasificación.
Barcelona de Guayaquil: Boca cerrará su participación en la fase de grupos viajando a la altura de Ecuador.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario