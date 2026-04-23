Adam Bareiro contó la promesa del plantel de Boca para la Copa Libertadores: "Queremos..."

El atacante que vivió un Superclásico especial en el Monumental por su pasado en Núñez también se tomó un tiempo para analizar la polémica jugada del final donde todo River reclamó un penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta: "Buscar un penal ahí es exponer a un árbitro que no tuvo nada que ver. Era inexistente", sentenció el paraguayo. Además, remarcó que intentar forzar esa decisión es restarle mérito a lo hecho por Boca durante los noventa minutos en un estadio donde él mismo fue foco de los reprobados por la hinchada local.