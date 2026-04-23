Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Boca por la Copa Argentina 2026.
En el arranque de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, Defensa y Justicia y Boca se enfrentarán este jueves desde las 20 en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello. El encuentro tendrá un atractivo especial no solo por la actualidad de ambos equipos, sino también porque contará con la presencia de ambas hinchadas.
El conjunto dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un presente inmejorable. Tras la victoria en el Superclásico como visitante, el Xeneize alcanzó una racha de 13 partidos sin derrotas y se consolidó como uno de los equipos más sólidos del campeonato. Actualmente se ubica en la tercera posición de la Zona A con 24 puntos y, con un triunfo, asegurará su clasificación a los playoffs.
Por el lado del equipo de Mariano Soso, el presente es más complejo. Luego de un arranque sólido que lo tuvo como uno de los últimos invictos del torneo, Defensa y Justicia encadenó tres derrotas consecutivas frente a Instituto, Talleres e Independiente, lo que puso en riesgo su permanencia en zona de clasificación. Este partido, en condición de local, se presenta como una oportunidad para revertir la tendencia negativa y recuperar terreno en la tabla.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Apertura 2026
- Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
- Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco o Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.
Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Boca
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Así está la tabla de posiciones del Grupo A
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