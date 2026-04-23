Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Boca

Por el lado del equipo de Mariano Soso, el presente es más complejo. Luego de un arranque sólido que lo tuvo como uno de los últimos invictos del torneo, Defensa y Justicia encadenó tres derrotas consecutivas frente a Instituto, Talleres e Independiente, lo que puso en riesgo su permanencia en zona de clasificación. Este partido, en condición de local, se presenta como una oportunidad para revertir la tendencia negativa y recuperar terreno en la tabla.