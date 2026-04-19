La histórica racha que puede romper Adam Bareiro en el Superclásico entre River y Boca

El Superclásico de esta tarde en el Monumental tiene todos los ingredientes para ser inolvidable, pero hay un dato estadístico que pone a Adam Bareiro bajo todos los reflectores. El atacante paraguayo, que hoy es una de las cartas principales en el ataque de Claudio Úbeda, tiene la oportunidad de terminar con una sequía que parece una verdadera maldición: la de la "ley del ex" de Boca a River, que ya lleva casi tres décadas vigente.