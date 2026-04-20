De la cancha al streaming: Adam Bareiro sorprendió en Luzu tras el triunfo de Boca
El delantero xeneize visitó el programa de Nicolás Occhiatto después de la victoria ante River en el Monumental y sorprendió a todos.
El clima de alegría en Boca no se detiene. Tras la selfie viral en el campo de juego y el festejo de los referentes, este lunes la noticia pasó por la sorpresiva aparición de Adam Bareiro en los estudios de LUZU TV. El atacante, que fue titular en el esquema de Claudio Úbeda ante River, se presentó en el programa "Nadie Dice Nada" para celebrar el 1-0 junto a uno de los conductores más identificados con el club de la Ribera.
Así fue la llegada de Adam Bareiro a Luzu TV
Bareiro no llegó con las manos vacías al estudio. Como gesto hacia Nicolás Occhiatto, reconocido fanático de Boca, el paraguayo le entregó dos camisetas oficiales, incluyendo una pieza de colección: la casaca que utilizó durante el Superclásico en el Monumental. Además, sumó un detalle personal al regalarle un termo personalizado con fotos de su familia, un gesto que mostró el lado más humano del goleador.
El futbolista no estuvo solo en el piso; llegó acompañado por su pareja y su hija, integrándose a la mesa que completan Flor Jazmín Peña, Momi Giardina y Nacho Elizalde. Durante la charla, se lo vio relajado y disfrutando del presente del equipo, que con la victoria del domingo estiró su invicto a 12 partidos.
Adam Bareiro y Nicolás Occhiato jugaron una mano de truco
La visita de Bareiro a Luzu se suma a la movida que inició Leandro Paredes, quien el domingo por la noche, apenas horas después de convertir el gol del triunfo y retirarse con una molestia física, participó de una transmisión junto al streamer Davo Xeneize.
Esta cercanía de los protagonistas con los nuevos medios de comunicación refleja el estado de gracia que vive el plantel de Boca. Mientras en Núñez todavía retumba la polémica por el penal no cobrado y las críticas de los referentes como Martínez Quarta o D'Onofrio, en el mundo azul y oro todo es distensión y festejos compartidos con los hinchas a través de las pantallas.
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