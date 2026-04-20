De la cancha al streaming: Adam Bareiro sorprendió en Luzu tras el triunfo de Boca

El clima de alegría en Boca no se detiene. Tras la selfie viral en el campo de juego y el festejo de los referentes, este lunes la noticia pasó por la sorpresiva aparición de Adam Bareiro en los estudios de LUZU TV. El atacante, que fue titular en el esquema de Claudio Úbeda ante River, se presentó en el programa "Nadie Dice Nada" para celebrar el 1-0 junto a uno de los conductores más identificados con el club de la Ribera.