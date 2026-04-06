Adam Bareiro reveló qué fue lo que le dijo Martín Palermo antes de llegar a Boca

Adam Bareiro Adam Bareiro

Adam Bareiro y la obsesión del mundo Boca: la Copa Libertadores 2026

Ya instalado en el club de la Ribera, el atacante también se refirió a lo que significa disputar la Copa Libertadores con esa camiseta, un sueño que lo acompaña desde sus inicios. “Yo siempre soñé con esta copa, es lo máximo en Sudamérica. Ganarla con Boca sería algo extraordinario”, aseguró.

Por otro lado, destacó el rol de los hinchas, a quienes considera un factor diferencial. “El hincha de Boca se hace notar en cualquier lado. Lo vi en Salta, Santa Fe y Córdoba. En La Bombonera es un éxtasis de emociones, es impresionante vivirlo y difícil contarlo”, describió.

Finalmente, remarcó el impacto que tiene ese apoyo en el equipo: “Ver a toda esa gente alentando y descontrolada, representa un plus para los jugadores de Boca”.