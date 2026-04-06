Adam Bareiro reveló qué fue lo que le dijo Martín Palermo antes de llegar a Boca
El delantero paraguayo repasó su vínculo con el histórico goleador y cómo ese contacto lo ayudó en un momento importante de su carrera.
El delantero Adam Bareiro atraviesa una nueva etapa en su carrera tras su llegada a Boca, y en ese contexto recordó el papel que tuvo Martín Palermo en un momento clave de su trayectoria. El atacante no dudó en destacar la influencia del histórico goleador, con quien coincidió en su paso por el fútbol brasileño, más precisamente en el Fortaleza.
Bareiro llegó al club de La Ribera como uno de los refuerzos para afrontar la Copa Libertadores 2026, y en una entrevista reciente repasó su experiencia bajo la conducción del ídolo del Xeneize en el conjunto que milita en el Brasileirao. Según contó, ese vínculo fue determinante para recuperar confianza en un período en el que no atravesaba su mejor nivel.
“Cuando él vino a Fortaleza yo no andaba bien. Me dijo que conocía mis cualidades y que no debía demostrarle nada. Me dio confianza y volví a hacer goles, tenerlo como DT fue un privilegio”, expresó el artillero guaraní, reconociendo el impacto que tuvo el entrenador en su rendimiento.
Además, reveló el consejo que recibió antes de dar el salto al Xeneize, una advertencia que refleja el peso que tiene la institución en el fútbol argentino: “Me dijo que el mundo Boca era especial y que me preparara para disfrutarlo. Quedó una muy linda relación con Martín, fue una de las primeras personas con las cuales hablé”, contó.
Durante su etapa en Fortaleza, Bareiro disputó 14 partidos bajo la dirección de Palermo, en los que logró marcar 7 goles y aportar 2 asistencias en poco más de 700 minutos. Esos números evidencian una recuperación futbolística que le permitió reposicionarse y dar el salto a uno de los clubes más importantes del continente.
Adam Bareiro y la obsesión del mundo Boca: la Copa Libertadores 2026
Ya instalado en el club de la Ribera, el atacante también se refirió a lo que significa disputar la Copa Libertadores con esa camiseta, un sueño que lo acompaña desde sus inicios. “Yo siempre soñé con esta copa, es lo máximo en Sudamérica. Ganarla con Boca sería algo extraordinario”, aseguró.
Por otro lado, destacó el rol de los hinchas, a quienes considera un factor diferencial. “El hincha de Boca se hace notar en cualquier lado. Lo vi en Salta, Santa Fe y Córdoba. En La Bombonera es un éxtasis de emociones, es impresionante vivirlo y difícil contarlo”, describió.
Finalmente, remarcó el impacto que tiene ese apoyo en el equipo: “Ver a toda esa gente alentando y descontrolada, representa un plus para los jugadores de Boca”.
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