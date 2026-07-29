AFA oficializó los árbitros para la tercera fecha del Clausura: quién dirigirá a Boca y a River
Nicolás Ramírez estará en River-Rosario Central, Andrés Merlos controlará Newell's-Boca y también quedaron definidos los equipos arbitrales para Racing, Independiente y San Lorenzo.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones arbitrales correspondientes a la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, una jornada que comenzará el sábado 1 de agosto y finalizará el lunes 3, con varios encuentros que prometen captar la atención tanto por la pelea en la parte alta de las tablas como por la necesidad de distintos equipos de sumar sus primeros puntos.
Como ocurre desde la implementación del sistema de videoarbitraje en el fútbol argentino, el organismo confirmó no solo a los jueces principales, sino también a los asistentes, cuartos árbitros y responsables del VAR, que estarán presentes en todos los compromisos del fin de semana.
Uno de los partidos más destacados será el que protagonizarán River y Rosario Central el domingo desde las 19.15 en el estadio Monumental. El encargado de impartir justicia será Nicolás Ramírez, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR, en un encuentro que podría ser determinante para el equipo de Eduardo Coudet, necesitado de recuperarse tras un flojo comienzo de campeonato.
Otro de los cruces que concentra la atención se disputará ese mismo domingo, aunque unas horas antes. Desde las 17, Boca visitará a Newell's en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, con el arbitraje de Andrés Merlos. La asistencia desde la cabina del VAR estará a cargo de Adrián Franklin, quien tendrá la responsabilidad de intervenir ante cualquier jugada que requiera revisión tecnológica.
La actividad comenzará oficialmente el sábado con el compromiso entre Racing y Tigre en el Cilindro de Avellaneda. El encuentro fue asignado a Yael Falcón Pérez como árbitro principal, mientras que José Carreras será el encargado del VAR.
El lunes llegará el turno de otros dos encuentros importantes. Desde las 19, Vélez recibirá a Independiente en el estadio José Amalfitani, con Leandro Rey Hilfer como juez principal y Lucas Cavallero como responsable de la tecnología VAR.
Más tarde, a partir de las 21.15, San Lorenzo visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero en otro compromiso que puede resultar clave para las aspiraciones de ambos equipos. Sebastián Zunino fue designado para dirigir el partido, mientras que Pablo Dóvalo supervisará las acciones desde la cabina del videoarbitraje.
Las designaciones fueron oficializadas con varios días de anticipación para permitir que los clubes puedan preparar cada encuentro conociendo el equipo arbitral que estará a cargo de conducir las acciones. Con los árbitros ya confirmados, solo resta esperar el comienzo de una nueva fecha que volverá a tener al VAR como protagonista en todos los escenarios del fútbol argentino.
Una por una, las designaciones arbitrales de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026
Sábado 1 de agosto
15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión -Zona A-
- Árbitro: Juan Pablo Loustau
- Árbitro asistente 1: Sebastián Ranieri
- Árbitro asistente 2: Federico García
- Cuarto árbitro: Pablo Núñez
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Carla López
15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield -Zona B-
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Javier Mihura
- Cuarto árbitro: Nelson Bejas
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Javier Uziga
18.00 Belgrano – Argentinos -Zona B-
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Diego Martín
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Adrián Franklin
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Mariana De Almeida
18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia -Zona A-
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Iván Núñez
20.30 Racing – Tigre -Zona B-
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Agustín Panizza
- VAR: José Carreras
- AVAR: Diego Verlota
Domingo 2 de agosto
14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central -Interzonal
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Gastón Suárez
14.30 Aldosivi – Gimnasia -Zona B-
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Federico Cano
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Belén Bevilacqua
17.00 Newell’s – Boca -Zona A-
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Nelson Sosa
19.15 River – Rosario Central -Zona B-
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Franco Acita
21.30 Lanús – Instituto -Zona A-
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Brian Ferreyra
Lunes 3 de agosto
16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B-
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
- Árbitro asistente 2: Gisela Bosso
- Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Lucas Germanota
19.00 Platense – Talleres -Zona A-
- Árbitro: Daniel Zamora
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez
- Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
- Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Diego Romero
19.00 Vélez – Independiente -Zona A-
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Lucas Cavallero
- AVAR: Walter Ferreyra
21.15 Central Córdoba – San Lorenzo -Zona A-
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Franco Rioja
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Juan Mamani
21.15 Huracán – Atlético Tucumán -Zona B-
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Mario Bardina
- Cuarto árbitro: Ariel Cruz
- VAR: Hernán Mastrangelo
- AVAR: Daiana Milone
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