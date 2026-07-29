AFA oficializó los árbitros para la tercera fecha del Clausura: quién dirigirá a Boca y a River

El lunes llegará el turno de otros dos encuentros importantes. Desde las 19, Vélez recibirá a Independiente en el estadio José Amalfitani, con Leandro Rey Hilfer como juez principal y Lucas Cavallero como responsable de la tecnología VAR.

Más tarde, a partir de las 21.15, San Lorenzo visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero en otro compromiso que puede resultar clave para las aspiraciones de ambos equipos. Sebastián Zunino fue designado para dirigir el partido, mientras que Pablo Dóvalo supervisará las acciones desde la cabina del videoarbitraje.

Las designaciones fueron oficializadas con varios días de anticipación para permitir que los clubes puedan preparar cada encuentro conociendo el equipo arbitral que estará a cargo de conducir las acciones. Con los árbitros ya confirmados, solo resta esperar el comienzo de una nueva fecha que volverá a tener al VAR como protagonista en todos los escenarios del fútbol argentino.

Una por una, las designaciones arbitrales de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026

Sábado 1 de agosto

15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión -Zona A-

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Árbitro asistente 1: Sebastián Ranieri

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Carla López

15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield -Zona B-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Uziga

18.00 Belgrano – Argentinos -Zona B-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Diego Martín

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariana De Almeida

18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia -Zona A-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Iván Núñez

20.30 Racing – Tigre -Zona B-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Agustín Panizza

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlota

Domingo 2 de agosto

14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central -Interzonal

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gastón Suárez

14.30 Aldosivi – Gimnasia -Zona B-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Belén Bevilacqua

17.00 Newell’s – Boca -Zona A-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Nelson Sosa

19.15 River – Rosario Central -Zona B-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Franco Acita

21.30 Lanús – Instituto -Zona A-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Brian Ferreyra

Lunes 3 de agosto

16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez

Árbitro asistente 2: Gisela Bosso

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Lucas Germanota

19.00 Platense – Talleres -Zona A-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Romero

19.00 Vélez – Independiente -Zona A-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Walter Ferreyra

21.15 Central Córdoba – San Lorenzo -Zona A-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Franco Rioja

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Juan Mamani

21.15 Huracán – Atlético Tucumán -Zona B-