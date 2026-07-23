El Torneo Clausura 2026 estrenará siete modificaciones reglamentarias para acelerar el juego

Habrá cinco segundos para sacar desde el arco y los laterales

También habrá modificaciones en las reanudaciones del juego. Tanto los saques de arco como los laterales deberán ejecutarse dentro de un plazo máximo de cinco segundos. Si ese tiempo se excede, el equipo perderá automáticamente la posesión. En el caso de los laterales, el saque pasará al rival, mientras que si la demora ocurre en un saque de arco, el adversario dispondrá de un tiro de esquina.

Está prohibido taparse la boca para hablar con los rivales

Uno de los cambios que más repercusión generó durante el Mundial fue la prohibición de cubrirse la boca para dialogar con rivales o árbitros. La norma, conocida popularmente como "Ley Prestianni", surgió tras un incidente protagonizado por el futbolista argentino y Vinícius Júnior y establece que cualquier jugador que utilice sus manos para ocultar lo que dice durante una discusión podrá ser expulsado de manera directa.

El antecedente más conocido ocurrió precisamente en la Copa del Mundo, cuando Miguel Almirón vio la tarjeta roja durante el encuentro entre Paraguay y Turquía tras incumplir esta disposición.

Modificaciones en la ley de la ventaja

La reglamentación también introduce cambios en la aplicación de la ley de ventaja. A partir de ahora, los árbitros podrán dejar continuar la acción incluso cuando una reanudación haya sido ejecutada incorrectamente, siempre que el equipo rival recupere inmediatamente la posesión. El objetivo es evitar interrupciones innecesarias y favorecer la continuidad del juego.

Las dos posibilidades ante un doble toque en un penal

Otra de las novedades afecta la ejecución de los penales cuando existe un doble toque involuntario por parte del ejecutante. Si la pelota ingresa al arco después de ese contacto accidental, el disparo deberá repetirse. En cambio, si el remate no termina en gol, el árbitro sancionará tiro libre indirecto para el equipo defensor. Durante una definición por penales, esa ejecución será considerada fallida.

Expulsión por abandonar la cancha ante una decisión arbitral

Finalmente, la AFA incorporó una nueva causal de expulsión relacionada con las protestas hacia el árbitro. Desde este torneo, cualquier futbolista que abandone deliberadamente el campo de juego como forma de cuestionar una decisión arbitral podrá recibir la tarjeta roja de manera inmediata. La medida fue adoptada luego de los incidentes registrados en la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos.