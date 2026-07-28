AFA levantó la sanción a Eduardo Coudet y podrá dirigir a River ante Gimnasia
El Tribunal de Disciplina dio por cumplida la suspensión que arrastraba el entrenador tras su expulsión en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano.
Eduardo Coudet recibió una buena noticia en la previa del duelo entre River y Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. En las últimas horas, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió dar por cumplida la sanción que pesaba sobre el entrenador y, de esta manera, podrá estar en el banco de suplentes este miércoles en La Plata.
El DT del Millonario había sido suspendido por dos fechas luego de ser expulsado por el árbitro Yael Falcón Pérez durante la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba, encuentro en el que protagonizó fuertes protestas e insultos contra el juez en el estadio Mario Alberto Kempres.
El "Chacho" ya había cumplido una jornada de suspensión en la derrota por 1-0 frente a Barracas Central en el Estadio Monumental, partido en el que fue reemplazado por su ayudante de campo, Ariel Broggi. Si bien la sanción original contemplaba dos encuentros fuera del banco, el Tribunal de Disciplina decidió considerar extinguida la pena restante, habilitando al entrenador para regresar antes de lo previsto y generando algo de polémica dentro del fútbol argentino.
Amnistía de AFA para Eduardo Coudet: podrá dirigir a River ante Gimnasia
De esta manera, el Chacho podrá dirigir personalmente al equipo en un momento delicado, luego del inesperado traspié en el debut del Torneo Clausura. River visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata con la necesidad de sumar sus primeros puntos y comenzar a enderezar el rumbo en la Zona B y quedar mejor parado para la segunda mitad del año.
La presencia de Coudet en el banco representa un alivio para el cuerpo técnico y una noticia celebrada por los hinchas, que esperan una rápida reacción del equipo tras el flojo rendimiento mostrado en la primera fecha.
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