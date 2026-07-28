AFA levantó la sanción a Eduardo Coudet y podrá dirigir a River ante Gimnasia

El "Chacho" ya había cumplido una jornada de suspensión en la derrota por 1-0 frente a Barracas Central en el Estadio Monumental, partido en el que fue reemplazado por su ayudante de campo, Ariel Broggi. Si bien la sanción original contemplaba dos encuentros fuera del banco, el Tribunal de Disciplina decidió considerar extinguida la pena restante, habilitando al entrenador para regresar antes de lo previsto y generando algo de polémica dentro del fútbol argentino.