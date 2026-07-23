Freno judicial para Guillermo Tofoni: le impiden utilizar documentación conseguida en Estados Unidos

Notificación por escrito: Informar a cada persona o entidad receptora de los materiales de Tourprodenter que dichos documentos están bajo una Orden de Protección y solicitar formalmente su devolución o destrucción.

Acciones de recuperación: Adoptar todas las medidas razonables para asegurar el recupero o la eliminación de la información en manos de terceros no autorizados.

Certificación ante el Tribunal: Presentar un informe revisado que acredite ante la Corte el cumplimiento efectivo de la medida.

El trasfondo del litigio internacional

La disputa legal, que involucra denuncias impulsadas por Tofoni contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino por supuesta defraudación y lavado de dinero vinculados a contratos comerciales de la Selección Argentina, encontró así un freno normativo clave en Norteamérica.

En las consideraciones finales de la resolución firmada el 21 de julio, el tribunal remarcó que ni el agente ni su defensa técnica lograron demostrar que la legislación argentina permitiera exigir la presentación de registros bancarios privados de una sociedad extranjera para iniciar investigaciones penales de esta naturaleza, ratificando los límites del auxilio judicial internacional.