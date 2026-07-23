Freno judicial para Guillermo Tofoni: le impiden utilizar documentación conseguida en Estados Unidos
El juez de Georgia, Clay D. Land, rechazó el pedido del empresario para utilizar documentación en fueros penales argentinos o difundirla en medios.
La contienda judicial entre el empresario y agente FIFA Guillermo Tofoni y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un revés decisivo en los tribunales de Estados Unidos, con una serie de revés contra el empresario y sus supuestas pruebas.
El juez federal del Distrito Medio de Georgia, Clay D. Land, emitió un escrito de cuatro páginas en el que frenó las intenciones del empresario de emplear supuestas pruebas obtenidas en suelo estadounidense para impulsar investigaciones penales en la Argentina.
El magistrado fue categórico al señalar que la documentación bancaria de la firma Tourprodenter LLC —conseguida mediante el mecanismo de asistencia internacional del artículo 1782 del Código de EE. UU.— fue autorizada de manera exclusiva y limitada para una demanda civil por cumplimiento de contrato entre Tofoni y la AFA, y no para derivaciones de índole penal ni para su circulación mediática.
Land advirtió además sobre el incumplimiento de la orden de protección previa, tras constatarse que parte del material sensible fue entregado a periodistas y presentado en expedientes penales argentinos sin el aval judicial correspondiente.
Exigencia de restitución y certificación en 14 días
Frente a esta situación, el magistrado rechazó la moción de autorización presentada por la defensa de Tofoni y le fijó un plazo estricto de 14 días para cumplimentar tres exigencias:
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Notificación por escrito: Informar a cada persona o entidad receptora de los materiales de Tourprodenter que dichos documentos están bajo una Orden de Protección y solicitar formalmente su devolución o destrucción.
Acciones de recuperación: Adoptar todas las medidas razonables para asegurar el recupero o la eliminación de la información en manos de terceros no autorizados.
Certificación ante el Tribunal: Presentar un informe revisado que acredite ante la Corte el cumplimiento efectivo de la medida.
El trasfondo del litigio internacional
La disputa legal, que involucra denuncias impulsadas por Tofoni contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino por supuesta defraudación y lavado de dinero vinculados a contratos comerciales de la Selección Argentina, encontró así un freno normativo clave en Norteamérica.
En las consideraciones finales de la resolución firmada el 21 de julio, el tribunal remarcó que ni el agente ni su defensa técnica lograron demostrar que la legislación argentina permitiera exigir la presentación de registros bancarios privados de una sociedad extranjera para iniciar investigaciones penales de esta naturaleza, ratificando los límites del auxilio judicial internacional.
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