El Gobierno firmó la Resolución 43/2026 y una línea de colectivos cambió su recorrido para llegar a Aeroparque
El Gobierno confirmó modificaciones en los recorridos de la Línea 28 de colectivos para conectar con el Aeroparque Jorge Newbery y mejorar la fluidez.
A través de la reciente Resolución 43, las autoridades del Gobierno confirmaron importantes cambios en el recorrido de la reconocida línea 28 de colectivos. La medida impulsada por la Secretaría de Transporte busca mejorar la conectividad de miles de usuarios y garantizar un servicio mucho más eficiente hacia Aeroparque.
Todos los cambios en la red de colectivos
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La reestructuración, operada por la empresa D.O.T.A. S.A., forma parte de un proceso integral que pretende optimizar los viajes, reducir superposiciones de trazados y facilitar la combinación con otros medios públicos.
Los principales cambios implementados en la línea son:
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Llegada a Aeroparque: Se prolongan y adecuan los servicios vinculados al recorrido G (ex ramal H) para brindar conexión directa con el Aeroparque Jorge Newbery.
Nuevas paradas expresas: Se incorporan detenciones en el Parque Tecnológico Migueletes (INTI) para los servicios expresos, otorgando mayor accesibilidad a los trabajadores de la zona.
Supresión de ramales: Se elimina definitivamente el recorrido F actual y el recorrido K actual (ambos unían Ciudad Universitaria con Liniers) para poder redistribuir el parque móvil y mejorar las frecuencias en los demás trayectos.
Cronograma de Servicios Comunes Básicos
Tras la resolución oficial, los colectivos de la línea 28 quedaron conformados mediante el siguiente esquema de servicios comunes para todos los pasajeros:
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Recorrido A: Retiro - Puente de la Noria (con frecuencias entre 7,5 y 10,4 minutos).
Recorrido B: Retiro - Liniers (con frecuencias entre 15,5 y 24 minutos).
Recorrido C: Retiro - Barrio José Hernández (con frecuencias entre 13,5 y 17,5 minutos).
Recorrido D: Ciudad Universitaria - Puente Ezequiel Demonty (con frecuencias entre 10 y 14,5 minutos).
Recorrido E: Estación Rivadavia - Puente Ezequiel Demonty (con frecuencias entre 8 y 11 minutos).
Recorrido F: Puente Ezequiel Demonty - Barrio José Hernández (con frecuencias entre 12 y 18 minutos).
Recorrido G: Retiro - Puente de la Noria (con frecuencias entre 8 y 12 minutos).
Recorrido H: Estación Rivadavia - Puente de la Noria (con frecuencias entre 29 y 48 minutos).
Cronograma de Servicios Expresos
Para quienes opten por el servicio diferencial, los recorridos expresos funcionarán de la siguiente manera:
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Recorrido I: Ciudad Universitaria - Puente de la Noria (con frecuencias entre 8 y 11 minutos).
Recorrido J: Retiro (por avenida Coronel Roca) - Liniers (con frecuencias entre 18,5 y 25,5 minutos).
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