AFA presentó la camiseta alternativa que la Selección Argentina usará en el Mundial 2026
El nuevo diseño tiene una base de color negro con detalles en azul, celeste y blanco, similar al fileteado de los colectivos.
La Selección Argentina presentó este viernes la nueva camiseta alternativa que usará durante el Mundial 2026, que tiene un diseño disruptivo con respecto a las últimas que venía usando, y ya generó muchas repercusiones. El capitán Lionel Messi fue la cara principal del estreno.
El anuncio se realizó con la participación de distintos referentes de la Scaloneta y desde Adidas explicaron que el diseño estaba basado en las “múltiples expresiones culturales” del país.
El diseño de la camiseta presenta una base de color negro con detalles en azul, celeste y blanco, que “celebra las diferentes expresiones culturales que existen a lo largo y a lo ancho de nuestro país”.
"Celebra las diferentes expresiones culturales nacionales", destacó Adidas en un comunicado de prensa.
La nueva camiseta presentará obviamente el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con sus icónicas 3 estrellas, un logo con la inscripción “Argentina” y otra con el Sol de Mayo en la parte dorsal del cuello. El número frontal de los jugadores se corre del centro del pecho para pasar sobre el lado izquierdo, debajo de la marca de las tres tiras.
Adidas señaló también que la camiseta está preparada para que los jugadores enfrenten las cálidas temperaturas norteamericanas en junio, ya que cuenta con los tejidos elásticos mecánicos con diseño 3D y diseño corporal que incorporan los últimos materiales CLIMACOOL+ de la empresa, que absorben el sudor más rápido y mantienen a los futbolistas secos durante más tiempo.
A partir de cuándo se consigue la nueva camiseta suplente de la Selección Argentina
Según informó la marca de las tres tiras, desde este mismo viernes ya estará disponible en tiendas seleccionadas. Y se puede comprar a través de la app oficial de la marca.
La camiseta titular que la Selección lucirá en el Mundial 2026 ya había sido presentada hace varios meses con un video que tenía a Lionel Messi como protagonista principal. Incluso, ya la estrenó en competiciones oficiales.
La nueva remera alternativa de la Selección transmite un poderoso mensaje de igualdad de género, alineado a los valores de diversidad e inclusión que nuestra marca promueve. A través del deporte tenemos la oportunidad de cambiar la vida de las personas, y el fútbol es uno de los instrumentos ideales para transformar la realidad”, marcó Pablo Lamo, gerente general de Adidas Argentina.
Resta ver cuándo le toca debutar a esta nueva camiseta 'fileteada'. Y es que luego de la cancelación de la Finalissima con España, ahora hay complicaciones para conseguir un rival que venga a Argentina a medirse con el Campeón del Mundo.
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