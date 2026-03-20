AFA presentó la camiseta alternativa que la Selección Argentina usará en el Mundial 2026

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Adidas señaló también que la camiseta está preparada para que los jugadores enfrenten las cálidas temperaturas norteamericanas en junio, ya que cuenta con los tejidos elásticos mecánicos con diseño 3D y diseño corporal que incorporan los últimos materiales CLIMACOOL+ de la empresa, que absorben el sudor más rápido y mantienen a los futbolistas secos durante más tiempo.

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A partir de cuándo se consigue la nueva camiseta suplente de la Selección Argentina

Según informó la marca de las tres tiras, desde este mismo viernes ya estará disponible en tiendas seleccionadas. Y se puede comprar a través de la app oficial de la marca.

La camiseta titular que la Selección lucirá en el Mundial 2026 ya había sido presentada hace varios meses con un video que tenía a Lionel Messi como protagonista principal. Incluso, ya la estrenó en competiciones oficiales.

La nueva remera alternativa de la Selección transmite un poderoso mensaje de igualdad de género, alineado a los valores de diversidad e inclusión que nuestra marca promueve. A través del deporte tenemos la oportunidad de cambiar la vida de las personas, y el fútbol es uno de los instrumentos ideales para transformar la realidad”, marcó Pablo Lamo, gerente general de Adidas Argentina.

Resta ver cuándo le toca debutar a esta nueva camiseta 'fileteada'. Y es que luego de la cancelación de la Finalissima con España, ahora hay complicaciones para conseguir un rival que venga a Argentina a medirse con el Campeón del Mundo.