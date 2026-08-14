Agostina Hein hizo historia para Argentina: récord y medalla en el Pan Pacific Championships
La nadadora de 18 años terminó tercera en los 400 metros combinados en Estados Unidos, bajó casi dos segundos su propia marca continental y logró un hito inédito.
Agostina Hein protagonizó una actuación histórica para la natación argentina en el Pan Pacific Championships. Con apenas 18 años, la joven nadadora consiguió la medalla de bronce en los 400 metros combinados y, al mismo tiempo, estableció un nuevo récord sudamericano y argentino absoluto en una de las competencias más exigentes del calendario internacional.
El certamen se desarrolla en el William Woollett Jr. Aquatics Center de Irvine, Estados Unidos, y reúne a algunas de las principales figuras de la natación mundial. En ese contexto de máxima exigencia, Hein consiguió meterse en el podio y se convirtió en la primera representante argentina en conquistar una medalla en la historia de los Pan Pacific Championships.
Su actuación adquirió todavía mayor relevancia por el tiempo registrado. La argentina completó la final en 4:32.54, una marca que le permitió bajar ampliamente el récord sudamericano que ella misma había establecido en 2025 durante el Mundial Junior de Otopeni. En aquella oportunidad había registrado 4:34.34.
Agostina Hein volvió a bajar su propio récord
El progreso de la nadadora argentina en los 400 metros combinados resulta notable. En apenas un año consiguió mejorar casi dos segundos una marca que ya le pertenecía y que la había convertido en la nueva referencia continental de la especialidad. El registro de 4:32.54 no solamente representa el nuevo récord sudamericano, sino también el récord argentino absoluto. Logró la marca en una final de enorme nivel, en la que compartió la piscina con nadadoras de primer orden mundial.
La ganadora de la prueba fue la canadiense Summer McIntosh, quien completó la carrera en 4:28.01. La segunda posición quedó en manos de la australiana Jenna Forrester, con un tiempo de 4:31.50. Hein finalizó tercera con su nuevo récord y logró superar a varias competidoras de gran experiencia internacional.
La prueba de los 400 metros combinados es especialmente exigente porque obliga a las nadadoras a completar 100 metros de cada estilo: mariposa, espalda, pecho y libre. La regularidad y la capacidad para sostener el ritmo durante las cuatro etapas son fundamentales para conseguir un resultado destacado. En ese escenario, logró mantenerse en la pelea por los primeros puestos y terminó concretando un resultado que ya forma parte de la historia del deporte argentino.ç
Una marca que conecta a Hein con Georgina Bardach
El récord alcanzado por Hein también tiene un valor especial por la historia de la especialidad en Argentina. Durante años, la marca sudamericana de los 400 metros combinados estuvo en poder de Georgina Bardach, una de las grandes referentes de la natación nacional y medallista olímpica.
Bardach había conseguido bajar progresivamente el récord continental entre 2001 y 2004, hasta establecerlo en 4:37.51 durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Más de dos décadas después, Hein continúa con esa tradición argentina en la prueba.
Primero lo hizo en 2025, cuando estableció un registro de 4:34.34. Ahora volvió a mejorar su propio tiempo y llevó el récord hasta 4:32.54. La evolución marca el crecimiento de una deportista que, pese a su corta edad, ya consiguió instalarse entre las mejores especialistas del continente.
El Pan Pacific Championships representó además una oportunidad para medirse directamente con nadadoras acostumbradas a disputar las competencias más importantes del mundo. La edición de 2026 reunió a representantes de potencias como Estados Unidos, Canadá y Australia, con campeonas olímpicas y mundiales entre sus delegaciones.
El orgullo de su entrenador
Sebastián Montero, entrenador de Hein, destacó la dimensión del resultado conseguido en Irvine y puso el foco en todo el proceso que permitió alcanzar este momento: “Hoy me cuesta poner en palabras lo que siento. Agostina acaba de conseguir la primera medalla en la historia de Argentina en los Pan Pacific Championships. 3° puesto en los 400 metros combinados, 4:32.54. Récord Sudamericano Absoluto. Récord Argentino Absoluto. Y lo hizo nadando una final contra algunas de las mejores nadadoras del mundo".
"Para mí, como entrenador, este resultado representa muchísimo más que una medalla o un tiempo. Representa años de trabajo, de aprendizaje, de errores, de aciertos, de momentos buenos y no tan buenos. Representa haber sostenido un objetivo cuando todavía parecía lejano y seguir confiando en el proceso", sentenció.
El entrenador también destacó que el resultado no debe ser entendido como un punto final en la carrera de la joven nadador: “Hoy estamos compitiendo con las mejores. Y lo más importante es que seguimos creciendo. Sé perfectamente todo lo que todavía podemos mejorar. Y eso es lo que más me entusiasma: saber que este resultado no es el techo, sino una parte más del camino. La historia la escriben los valientes y aquellos que tienen los objetivos claros”.
Montero cerró su mensaje con una referencia al camino recorrido junto a Hein: “Me quedo con todo el proceso. Con cada entrenamiento, cada viaje, cada charla, cada decisión y cada momento que nos trajo hasta acá. Orgulloso de vos, Agos. Y profundamente convencido de que este es el camino para alcanzar los sueños más grandes que tenemos. Seguimos. A lo grande”.
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