Agostina Hein hizo historia para Argentina: récord y medalla en el Pan Pacific Championships

La prueba de los 400 metros combinados es especialmente exigente porque obliga a las nadadoras a completar 100 metros de cada estilo: mariposa, espalda, pecho y libre. La regularidad y la capacidad para sostener el ritmo durante las cuatro etapas son fundamentales para conseguir un resultado destacado. En ese escenario, logró mantenerse en la pelea por los primeros puestos y terminó concretando un resultado que ya forma parte de la historia del deporte argentino.ç

Una marca que conecta a Hein con Georgina Bardach

El récord alcanzado por Hein también tiene un valor especial por la historia de la especialidad en Argentina. Durante años, la marca sudamericana de los 400 metros combinados estuvo en poder de Georgina Bardach, una de las grandes referentes de la natación nacional y medallista olímpica.

Bardach había conseguido bajar progresivamente el récord continental entre 2001 y 2004, hasta establecerlo en 4:37.51 durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Más de dos décadas después, Hein continúa con esa tradición argentina en la prueba.

Primero lo hizo en 2025, cuando estableció un registro de 4:34.34. Ahora volvió a mejorar su propio tiempo y llevó el récord hasta 4:32.54. La evolución marca el crecimiento de una deportista que, pese a su corta edad, ya consiguió instalarse entre las mejores especialistas del continente.

El Pan Pacific Championships representó además una oportunidad para medirse directamente con nadadoras acostumbradas a disputar las competencias más importantes del mundo. La edición de 2026 reunió a representantes de potencias como Estados Unidos, Canadá y Australia, con campeonas olímpicas y mundiales entre sus delegaciones.

La primera medalla para Argentina en la HISTORIA del Pan Pacific Championships.



Agostina Hein, BRONCE en los 400m combinados.



Histórico. Orgullo nacional. pic.twitter.com/hjyfilcHab — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) August 14, 2026

El orgullo de su entrenador

Sebastián Montero, entrenador de Hein, destacó la dimensión del resultado conseguido en Irvine y puso el foco en todo el proceso que permitió alcanzar este momento: “Hoy me cuesta poner en palabras lo que siento. Agostina acaba de conseguir la primera medalla en la historia de Argentina en los Pan Pacific Championships. 3° puesto en los 400 metros combinados, 4:32.54. Récord Sudamericano Absoluto. Récord Argentino Absoluto. Y lo hizo nadando una final contra algunas de las mejores nadadoras del mundo".

"Para mí, como entrenador, este resultado representa muchísimo más que una medalla o un tiempo. Representa años de trabajo, de aprendizaje, de errores, de aciertos, de momentos buenos y no tan buenos. Representa haber sostenido un objetivo cuando todavía parecía lejano y seguir confiando en el proceso", sentenció.

El entrenador también destacó que el resultado no debe ser entendido como un punto final en la carrera de la joven nadador: “Hoy estamos compitiendo con las mejores. Y lo más importante es que seguimos creciendo. Sé perfectamente todo lo que todavía podemos mejorar. Y eso es lo que más me entusiasma: saber que este resultado no es el techo, sino una parte más del camino. La historia la escriben los valientes y aquellos que tienen los objetivos claros”.

Montero cerró su mensaje con una referencia al camino recorrido junto a Hein: “Me quedo con todo el proceso. Con cada entrenamiento, cada viaje, cada charla, cada decisión y cada momento que nos trajo hasta acá. Orgulloso de vos, Agos. Y profundamente convencido de que este es el camino para alcanzar los sueños más grandes que tenemos. Seguimos. A lo grande”.