Enner Valencia espera su debut en Boca: el partido que podría marcar su estreno
El delantero ecuatoriano continúa con su puesta a punto en el predio y todavía no fue convocado por Rodolfo Arruabarrena.
La expectativa alrededor de Enner Valencia crece con el correr de los días, pero el delantero ecuatoriano todavía deberá esperar para cumplir su gran objetivo: debutar oficialmente con la camiseta de Boca. El experimentado atacante continúa trabajando en el predio para alcanzar su mejor condición física y futbolística, luego de haber llegado al club sin una pretemporada y con varias semanas de inactividad.
Por ese motivo, Rodolfo Arruabarrena decidió llevarlo de manera progresiva y evitar una exigencia prematura que pueda derivar en una lesión muscular. El cuerpo técnico entiende que se trata de un futbolista con una extensa trayectoria, pero que necesita recuperar ritmo competitivo antes de afrontar un partido oficial con la intensidad que exige la institución.
El goleador del seleccionado de Ecuador finalmente tampoco fue incluido entre los convocados para visitar a Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Así, su estreno volverá a postergarse después de que tampoco estuviera disponible para el encuentro frente a Vélez, que terminó con empate 1-1.
Enner Valencia trabaja para llegar a su primer partido con Boca
El delantero de 36 años llegó a Buenos Aires durante las primeras horas del sábado pasado y rápidamente comenzó a trabajar junto a sus nuevos compañeros. Al día siguiente tuvo su primer entrenamiento con ejercicios de fútbol reducido y, con el paso de las jornadas, fue aumentando progresivamente la intensidad.
El poco tiempo que lleva dentro del plantel es otro de los motivos por los que Arruabarrena prefiere no acelerar los tiempos. Valencia todavía está adaptándose a una nueva dinámica de trabajo, a sus compañeros y a las exigencias del fútbol argentino. Además, su último partido oficial había sido con la Selección de Ecuador, cuando fue titular en la eliminación ante México en los 16avos de final del Mundial.
Desde entonces, el atacante no tuvo competencia oficial y tampoco realizó una preparación previa específicamente pensada para esta etapa en Boca. Por eso, el objetivo inmediato es que complete una serie de entrenamientos que le permita recuperar sensaciones y ritmo.
En el día a día, las señales son positivas. El cuerpo técnico observa una evolución favorable y destaca su compromiso durante las prácticas. Valencia intenta demostrar que está listo para competir y, especialmente, que conserva intacta su capacidad para definir frente al arco.
¿Cuándo podría debutar Enner Valencia?
La próxima posibilidad concreta aparece en el calendario internacional. Boca deberá viajar a Paraguay para disputar la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta. El encuentro está programado para el martes próximo, desde las 19, y el Xeneize llegará con una ventaja de 3-1 conseguida en el primer partido.
Ese contexto podría favorecer el debut de Valencia. Si bien todavía no está confirmada su presencia en la delegación, el delantero aparece como una alternativa cada vez más concreta para comenzar a sumar minutos. La decisión definitiva será tomada por el cuerpo técnico durante los próximos días, cuando se evalúe cómo responde el futbolista a las cargas de entrenamiento.
Una eventual presentación en Paraguay tendría además un componente especial: Valencia podría estrenarse con Boca en una noche de Copa, una situación que ilusiona tanto al propio jugador como a los hinchas. Sin embargo, la prioridad será evitar cualquier riesgo y asegurarse de que llegue en condiciones óptimas.
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