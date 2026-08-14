Enner Valencia espera su debut en Boca: el partido que podría marcar su estreno

Desde entonces, el atacante no tuvo competencia oficial y tampoco realizó una preparación previa específicamente pensada para esta etapa en Boca. Por eso, el objetivo inmediato es que complete una serie de entrenamientos que le permita recuperar sensaciones y ritmo.

En el día a día, las señales son positivas. El cuerpo técnico observa una evolución favorable y destaca su compromiso durante las prácticas. Valencia intenta demostrar que está listo para competir y, especialmente, que conserva intacta su capacidad para definir frente al arco.

¿Cuándo podría debutar Enner Valencia?

La próxima posibilidad concreta aparece en el calendario internacional. Boca deberá viajar a Paraguay para disputar la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta. El encuentro está programado para el martes próximo, desde las 19, y el Xeneize llegará con una ventaja de 3-1 conseguida en el primer partido.

Ese contexto podría favorecer el debut de Valencia. Si bien todavía no está confirmada su presencia en la delegación, el delantero aparece como una alternativa cada vez más concreta para comenzar a sumar minutos. La decisión definitiva será tomada por el cuerpo técnico durante los próximos días, cuando se evalúe cómo responde el futbolista a las cargas de entrenamiento.

Una eventual presentación en Paraguay tendría además un componente especial: Valencia podría estrenarse con Boca en una noche de Copa, una situación que ilusiona tanto al propio jugador como a los hinchas. Sin embargo, la prioridad será evitar cualquier riesgo y asegurarse de que llegue en condiciones óptimas.