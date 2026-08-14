"Camina 60 minutos y te hace un hat-trick": la confesión de un inglés sobre Lionel Messi
Kieran Trippier habló sobre la eliminación de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026 y explicó por qué enfrentar al 10 es una verdadera pesadilla.
Kieran Trippier volvió a hablar de uno de los momentos más difíciles que atravesó con la Selección de Inglaterra: la eliminación ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026. El defensor inglés, que recientemente acordó su llegada al Wolverhampton, recordó aquel partido y se refirió especialmente a Lionel Messi, una figura a la que enfrentó en reiteradas oportunidades a lo largo de su carrera.
A sus 35años, el lateral derecho atraviesa una nueva etapa profesional después de firmar por dos temporadas con los Lobos, con la posibilidad de extender el vínculo. El objetivo del experimentado lateral será ayudar al conjunto inglés a recuperar su lugar en la Premier League después del descenso sufrido durante la última temporada.
En medio de este nuevo desafío, repasó algunos episodios de su carrera y volvió sobre sus enfrentamientos con la Pulga. La experiencia acumulada le permitió explicar una de las características que más desconcierta a los defensores cuando tienen enfrente al argentino: su capacidad para influir decisivamente en un partido incluso después de pasar largos períodos aparentemente alejado del juego.
Kieran Trippier explicó por qué Lionel Messi es tan difícil de controlar
El inglés conoce especialmente bien esa sensación. Durante su etapa en Atlético de Madrid, tuvo que enfrentarse varias veces a Messi y también convivió con la dificultad de intentar neutralizar a futbolistas de ese nivel bajo las órdenes de Diego Simeone. En una entrevista con The Guardian, recordó esas experiencias y comparó la manera en la que Simeone podía plantear determinados encuentros con la dificultad de enfrentar a un jugador capaz de cambiar el resultado en cuestión de segundos.
“He estado en esa situación muchísimas veces con Simeone; podría nombrar 30 partidos en los que lo ha hecho y hemos logrado salir adelante, típico de Simeone. Es un maestro de las artimañas y de ganar partidos. Estábamos contra uno de los mejores jugadores de la historia que puede cambiarlo todo en dos segundos”, afirmó.
La referencia apunta directamente a la capacidad del 10 para aparecer en los momentos determinantes. Incluso cuando parece no participar demasiado del juego, el argentino puede encontrar un espacio, recibir la pelota y generar una acción que modifique por completo el desarrollo de un encuentro.
Eso es precisamente lo que más llamó la atención de Trippier durante los partidos que disputó contra el capitán argentino. “He jugado contra él muchas veces en las que simplemente camina durante 60 minutos pero luego te puede marcar un hat-trick. Esa es su magia”, expresó el defensor.
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