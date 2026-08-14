"Camina 60 minutos y te hace un hat-trick": la confesión de un inglés sobre Lionel Messi

La referencia apunta directamente a la capacidad del 10 para aparecer en los momentos determinantes. Incluso cuando parece no participar demasiado del juego, el argentino puede encontrar un espacio, recibir la pelota y generar una acción que modifique por completo el desarrollo de un encuentro.

Eso es precisamente lo que más llamó la atención de Trippier durante los partidos que disputó contra el capitán argentino. “He jugado contra él muchas veces en las que simplemente camina durante 60 minutos pero luego te puede marcar un hat-trick. Esa es su magia”, expresó el defensor.