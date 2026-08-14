Fin de una era: Ignacio Malcorra volvió a Unión de Santa Fe con un look inesperado
A los 39 años, el mediocampista regresó al Tatengue para afrontar una nueva etapa y sorprendió a todos con un cambio de imagen que rápidamente se volvió viral.
Ignacio Malcorra comenzó una nueva etapa en Unión de Santa Fe y, además de volver a ponerse la camiseta del club, decidió hacerlo con una imagen completamente renovada. El experimentado mediocampista de 39 años dejó atrás el peinado que durante los últimos años se había convertido en una de sus principales características y apareció con un corte de pelo diferente que no pasó inadvertido entre los hinchas.
El cambio fue difundido en redes sociales por Segundo Barbería, el lugar que estuvo a cargo de renovar la imagen del futbolista. Las fotografías permitieron ver al volante sin la tradicional cresta y el particular flequillo que lo acompañaron durante buena parte de su carrera reciente. Su nuevo estilo rápidamente generó comentarios y reacciones entre los seguidores del fútbol argentino.
La transformación se produce justo en el comienzo de su regreso al Tatengue. Después de varios años de carrera en distintos clubes, el volante decidió volver a una institución que conoce muy bien y en la que buscará aportar toda su experiencia durante esta nueva temporada.
Ignacio Malcorra dejó atrás su clásico peinado
El look que Malcorra utilizó durante los últimos años había quedado prácticamente asociado a su imagen como futbolista. La cresta y el pelo largo en la parte posterior se transformaron en una marca registrada que lo diferenciaba dentro de las canchas y que, además, había generado todo tipo de comentarios y comparaciones.
Ahora, esa apariencia quedó en el pasado. El mediocampista optó por un corte mucho más convencional para comenzar su nueva aventura en Unión, aunque la modificación fue suficiente para llamar la atención de quienes están acostumbrados a verlo con su estilo anterior.
Malcorra había regresado al club santafesino después de firmar en julio un contrato por un año. De esta manera, a los 39 años, encara un nuevo desafío profesional después de haber pasado por diferentes equipos y campeonatos durante una extensa trayectoria.
Su carrera incluyó experiencias en el fútbol mexicano y pasos por instituciones argentinas como Lanús, Rosario Central e Independiente. Precisamente, su etapa más reciente había sido en el Rojo, donde dejó una imagen que ahora decidió cambiar por completo.
La explicación de Malcorra sobre sus cambios de look
El nuevo corte contrasta con una característica que el propio Malcorra había explicado tiempo atrás. En enero de 2024, cuando todavía defendía los colores de Rosario Central, el futbolista contó cómo había surgido el particular estilo que terminó convirtiéndose en una de sus señas personales.
“Siempre fui medio cambiante: estuve pelado, teñido. Cuando llegué a México me hice rastas, como 40. Ya en Lanús estuve un torneo o dos con el mismo peinado hasta que me cansé y me lo saqué. Me dejé un poco largo atrás y me empecé a cortar solo los costados hasta que quedó. No me inspiré en nada, siempre me gustó tenerlo largo atrás. Igual, un día capaz me levantó y me pelo”, había explicado en una entrevista con Olé.
“Mis compañeros me cargan y los rivales también. Me gritan de todo, hasta me comparan con Peso Pluma. Pero no me molesta, me lo tomo con humor porque no están acostumbrados, tienen todos el mismo corte”, contó entre risas.
Incluso relató una situación que se repetía durante las concentraciones y los viajes del plantel antes de los encuentros. “Generalmente cuando viene el peluquero y nos subimos al micro les digo 'loco, están todos iguales, no sabes cuál es cuál adentro de la cancha' y nos reímos”, explicó.
Aquella declaración dejaba en evidencia que el jugador nunca tuvo demasiados inconvenientes a la hora de modificar su apariencia. De hecho, antes de llegar al estilo que lo acompañó durante los últimos tiempos, había probado diferentes alternativas. Su paso por México también fue determinante para esa evolución estética. Las rastas que utilizó durante aquella etapa fueron uno de los tantos estilos que experimentó antes de adoptar el look que posteriormente se hizo reconocible para los hinchas.
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