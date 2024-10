Agustín Canobbio rompió el silencio luego del conflicto con Marcelo Bielsa

marcelo bielsa uruguay.jpg

“Hubo mucha falta de respeto”, aseguró Canobbio, quien no volvió a ser convocado luego de la Copa América. En diálogo con Minuto 1 de radio Carve Deportiva, detalló varios episodios de conflicto que tuvo con Bielsa: “El trato desde 2023, que hubo una fecha en concreto que me impactó mucho… Voy a ser claro: a mí me echó la culpa de haber perdido un partido. O sea un jugador solo había perdido un partido, que fue contra Ecuador, que había hecho un gol, había generado la otra situación de gol… Somos 11 en la cancha y me echó la culpa de haber perdido un partido”, expresó para la sorpresa de muchos.

Y además, agregó a su relato: “Bielsa me dijo ‘que te pensas que sos’ y le respondí. Después me sacaron y no hubo más respuesta. En Palm Beach me volvió a ningunear adelante de todos. El Ejecutivo de la AUF lo veía, pero callaron. Decidieron hacer vista de costado. Antes de la Copa se me pasó irme y volverme a Brasil. En cada falta de respeto o humillación pensaba en eso”.

"Le dije que me faltó el respeto, se lo dije a la cara. Pero no pude hablar con él de lo que me hizo mentalmente. Sabía las consecuencias que se podían venir. En base a eso, actué igual, fui de frente, con mis códigos y valores que me inculcaron de chico, y me quedo tranquilo”, cerró el futbolista contando la charla que tuvo con el entrenador una vez que finalizó la Copa América 2024.