Lionel Messi no se entrenó con el Inter Miami y preocupa de cara a un partido clave

La presencia de Messi en el choque ante Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup, programado para este miércoles, todavía no está confirmada. “Lo vamos a ir viendo durante el día y mañana, pero no está descartado que juegue o que no juegue. Tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga”, agregó Mascherano, dejando en claro que la decisión final dependerá de cómo evolucione físicamente en las próximas horas.