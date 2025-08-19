Así será el operativo de seguridad para Racing-Peñarol en Avellaneda
Tras el polémico procedimiento en Montevideo, APreViDe confirmó cómo será el ingreso de los hinchas uruguayos al Cilindro: los detalles.
Racing y Peñarol se enfrentarán este martes desde las 21:30 en el Cilindro, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Luego de lo sucedido en Montevideo, donde los hinchas de la Academia denunciaron maltratos y largas horas de espera en el Campeón del Siglo, la atención está puesta en cómo será el operativo de seguridad en Avellaneda para los simpatizantes del Carbonero.
En la ida, los hinchas racinguistas debieron ingresar al estadio de Peñarol cuatro horas antes del inicio del partido y recién pudieron salir una hora y media después del final, en medio de un despliegue de 1.100 policías uruguayos. Eso encendió la preocupación sobre lo que pudiera ocurrir en la revancha.
Para llevar tranquilidad, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) detalló el operativo de este martes:
La apertura de puertas para el público local será tres horas antes del inicio, de manera habitual.
Los hinchas de Peñarol podrán ingresar a partir de las 17, aunque no será obligatorio hacerlo en ese horario: entrarán a medida que vayan llegando.
Desde las 15, la Policía de la Ciudad reunirá a los visitantes en Costanera Sur y desde allí serán trasladados hacia Avellaneda. Una vez en la zona del Cilindro, la Policía bonaerense quedará a cargo del operativo.
Dispositivo de seguridad para el duelo por los octavos de final de la Copa Libertadores
El operativo dispondrá de 850 efectivos de la Policía bonaerense, además de 160 agentes de seguridad privada, 280 empleados de Utedyc, 7 ambulancias, 20 socorristas, 2 carpas sanitarias, autobomba y comisaría móvil.
Los cortes en los alrededores del estadio comenzarán a las 15.30.
Hinchas de Racing: accederán por Gral. Paz y Colón, Italia y Colón, Alsina y Díaz Vélez.
Hinchas de Peñarol: ingresarán por Av. Colón y Alsina, mediante las puertas N° 24, 26 y 29.
