Video: los All Blacks levantaron una camioneta en pleno centro porteño

La selección de rugby de Nueva Zelanda, que se encuentra en Argentina para enfrentar a Los Pumas por el Rugby Championship, protagonizó una curiosa situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: sus jugadores, que también estuvieron presentes en La Bombonera para ver a Boca ante Racing por el Torneo Clausura 2025, ayudaron a levantar un auto que había quedado trabado en un bolardo.