Video: los All Blacks levantaron una camioneta en pleno centro porteño
La selección de rugby de Nueva Zelanda, en Buenos Aires para enfrentar a Los Pumas, protagonizó una insólita escena: ayudaron a mover un vehículo trabado en un bolardo.
La selección de rugby de Nueva Zelanda, que se encuentra en Argentina para enfrentar a Los Pumas por el Rugby Championship, protagonizó una curiosa situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: sus jugadores, que también estuvieron presentes en La Bombonera para ver a Boca ante Racing por el Torneo Clausura 2025, ayudaron a levantar un auto que había quedado trabado en un bolardo.
El incidente ocurrió el martes, cuando un aunto se subió de cola a uno de los bolardos que separan la calzada de la vereda en el centro porteño, quedando imposibilitado para continuar su marcha. Por casualidad, en ese momento pasaban varios integrantes de los All Blacks, quienes no dudaron en colaborar.
Tres jugadores se posicionaron alrededor del vehículo: uno junto a la rueda trasera izquierda, otro del lado derecho y un tercero detrás para empujar y levantar el vehículo hasta lograr que volviera a la calle.
Esta no es la primera vez que los All Blacks protagonizan una acción solidaria similar: hace dos años, en Francia, los reconocidos deportistas también ayudaron a mover una camioneta que bloqueaba el camino de su micro y en esa oportunidad también se viralizaron en las redes sociales con muchos mensajes de sorpresa y apoyo para los jugadores que iban rumbo hacía un partido.
La presencia del equipo neozelandés en Argentina es para disputar el Rugby Championship, un torneo que reúne a las mejores selecciones del hemisferio sur. Los All Blacks debutarán este sábado a las 16:10 ante Los Pumas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro de vuelta, que también genera muchas expectativas entre todos los hinchas, será el sábado siguiente en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires.
