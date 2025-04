Agustín Marchesín contra Miguel Borja en pleno Superclásico: "Golpeador de nenes, le pegás a tus hijos"

El arquero de Boca, molesto por la actitud del colombiano, no se guardó nada y, mientras Borja se retiraba hacia su banco, le lanzó una durísima acusación: "Golpeador de nenes, le pegás a tus hijos", se alcanzó a escuchar en las imágenes captadas por la transmisión oficial. La situación no pasó desapercibida. El delantero, pese a no estar en cancha, fue amonestado por el árbitro tras participar del festejo de manera provocativa.