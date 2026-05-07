Una buena en Boca: Agustín Marchesín mostró avances en su recuperación
El arquero comenzó con los primeros trabajos físicos tras la operación de rodilla y compartió imágenes de su rehabilitación.
La situación de los arqueros se transformó en una de las principales preocupaciones de Boca durante las últimas semanas. Las lesiones de Agustín Marchesín y Leandro Brey dejaron al equipo con pocas variantes en una posición clave y obligaron al cuerpo técnico a reorganizarse en plena competencia. En medio de ese escenario complejo, apareció una noticia que llevó algo de tranquilidad al mundo xeneize: Marchesín mostró públicamente cómo avanza su recuperación tras la grave lesión sufrida en abril.
El experimentado arquero comenzó los primeros trabajos físicos después de haber sido operado de la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que generó enorme impacto dentro del plantel y entre los hinchas por la manera en la que ocurrió y por las consecuencias que tuvo para el equipo. La recuperación demandará entre seis y ocho meses, aunque tanto el futbolista como el cuerpo médico mantienen la expectativa de que pueda regresar durante el segundo semestre de la temporada.
El objetivo personal del arquero es claro: volver a competir y cumplir el deseo de jugar en la Bombonera por Copa Libertadores. El encargado de supervisar el proceso es Jorge Batista, histórico médico de Boca y una figura muy respetada dentro del club. El profesional fue quien realizó la operación el pasado 20 de abril y ahora también acompaña de cerca la rehabilitación del arquero.
Fue el propio Batista quien compartió en sus redes sociales un video donde se observa a Marchesín realizando los primeros ejercicios postoperatorios. Las imágenes rápidamente generaron repercusión positiva entre los hinchas, especialmente porque muestran al arquero trabajando con intensidad y evidenciando una evolución favorable en esta etapa inicial.
“Por ser el primer día de trabajo, bien. Hay que corregir muchas cosas. Pero arrancamos, 15 días post operación. No soy kinesiólogo, pero la responsabilidad también es mía en la rehabilitación. Por suerte cuento en el club y fuera del club con kinesiólogos excelentes que respetan mi filosofía”, explicó Batista mientras supervisaba los movimientos del futbolista.
En el video se puede ver a Marchesín realizando desplazamientos entre conos, ejercicios de movilidad de rodilla y trabajos de fuerza con pesas. Son tareas básicas dentro del proceso de recuperación, aunque muy importantes para empezar a recuperar estabilidad y fuerza muscular tras la intervención quirúrgica.
La publicación tomó todavía más relevancia por el contexto que atraviesa Boca. Apenas unos días antes, el equipo vivió momentos de tensión en Ecuador cuando Leandro Brey sufrió un golpe que obligó a su salida del partido. Esa situación provocó el regreso inesperado de Javier García al arco xeneize después de dos años sin actividad oficial. Ahora, mientras Brey sigue evolucionando y el cuerpo técnico aguarda definiciones médicas de cara al duelo ante Huracán por los octavos de final, la figura de Marchesín vuelve a instalarse como una esperanza pensando en el futuro cercano.
Además de los avances físicos, el video dejó un momento que llamó la atención de los hinchas por el clima distendido que se generó en medio de una situación difícil. Mientras sonaba música de fondo en el gimnasio, Batista le pidió entre risas: “Smile”. Marchesín, serio y concentrado en los ejercicios, terminó soltando una sonrisa espontánea que reflejó el ánimo positivo con el que encara la rehabilitación.
El arquero también aprovechó para expresar públicamente su agradecimiento hacia el médico que lo acompaña en este proceso. A través de sus redes sociales, le dedicó un mensaje cargado de reconocimiento y emoción. “Admiración hacia vos, sos el mejor. No solo por tu trabajo, que en el mundo es valorado, sino por cómo me venís tratando ante las dudas o tristezas que por ahí aparecen. No me alcanzan las palabras. En un momento tan difícil, tener un profesional como vos... Te admiro. Es un orgullo que Boca pueda tener al 1”, escribió Marchesín.
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