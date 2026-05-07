Una buena en Boca: Agustín Marchesín mostró avances en su recuperación

“Por ser el primer día de trabajo, bien. Hay que corregir muchas cosas. Pero arrancamos, 15 días post operación. No soy kinesiólogo, pero la responsabilidad también es mía en la rehabilitación. Por suerte cuento en el club y fuera del club con kinesiólogos excelentes que respetan mi filosofía”, explicó Batista mientras supervisaba los movimientos del futbolista.

En el video se puede ver a Marchesín realizando desplazamientos entre conos, ejercicios de movilidad de rodilla y trabajos de fuerza con pesas. Son tareas básicas dentro del proceso de recuperación, aunque muy importantes para empezar a recuperar estabilidad y fuerza muscular tras la intervención quirúrgica.

marchesin batista

La publicación tomó todavía más relevancia por el contexto que atraviesa Boca. Apenas unos días antes, el equipo vivió momentos de tensión en Ecuador cuando Leandro Brey sufrió un golpe que obligó a su salida del partido. Esa situación provocó el regreso inesperado de Javier García al arco xeneize después de dos años sin actividad oficial. Ahora, mientras Brey sigue evolucionando y el cuerpo técnico aguarda definiciones médicas de cara al duelo ante Huracán por los octavos de final, la figura de Marchesín vuelve a instalarse como una esperanza pensando en el futuro cercano.

Además de los avances físicos, el video dejó un momento que llamó la atención de los hinchas por el clima distendido que se generó en medio de una situación difícil. Mientras sonaba música de fondo en el gimnasio, Batista le pidió entre risas: “Smile”. Marchesín, serio y concentrado en los ejercicios, terminó soltando una sonrisa espontánea que reflejó el ánimo positivo con el que encara la rehabilitación.

El arquero también aprovechó para expresar públicamente su agradecimiento hacia el médico que lo acompaña en este proceso. A través de sus redes sociales, le dedicó un mensaje cargado de reconocimiento y emoción. “Admiración hacia vos, sos el mejor. No solo por tu trabajo, que en el mundo es valorado, sino por cómo me venís tratando ante las dudas o tristezas que por ahí aparecen. No me alcanzan las palabras. En un momento tan difícil, tener un profesional como vos... Te admiro. Es un orgullo que Boca pueda tener al 1”, escribió Marchesín.