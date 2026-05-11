Escándalo en La Plata: una pelea por el título terminó con descalificación por un golpe ilegal

La decisión provocó reacciones inmediatas tanto arriba como abajo del ring. Mientras los hinchas locales celebraban la continuidad del campeón, el equipo de Uncos mostraba bronca y frustración por el desenlace. El boxeador de Ramallo abandonó el cuadrilátero visiblemente molesto, consciente de que había perdido una oportunidad muy importante de quedarse con el cinturón.

Con esta resolución, Ayrton Giménez sumó su victoria número 24 como profesional y logró mantener el invicto en defensas del título latino superpluma de la OMB. Su récord quedó en 24 triunfos, dos derrotas y cuatro nocauts. Del otro lado, Uncos cerró la noche con una marca de 10 victorias, cuatro caídas y un empate.

La polémica no terminó cuando bajaron del ring. Minutos después del combate, el propio Uncos publicó en sus redes sociales el video de la acción que derivó en su descalificación acompañado de la frase: “Que la cuenten como quieran”. El mensaje generó una catarata de comentarios y profundizó todavía más el debate entre quienes consideraron correcta la sanción y quienes entendieron que el retador había sido perjudicado.

Muchos usuarios apuntaron directamente contra el golpe ilegal y cuestionaron la conducta del boxeador. “La mano final es antirreglamentaria y por eso la descalificación”, escribió uno de los seguidores. Otros fueron todavía más duros: “Orgulloso el de pegarle al rival en el suelo para sacar ventaja. Cero profesional sos” y “¿Qué pasó por tu cabeza darle esa piña cuando ya estaba en el piso?”.