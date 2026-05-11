Escándalo en La Plata: una pelea por el título terminó con descalificación por un golpe ilegal
Juan Cruz Uncos había logrado complicar al campeón Ayrton Giménez, pero una acción antirreglamentaria en el noveno round cambió por completo el desenlace del combate.
La velada de boxeo desarrollada en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata terminó envuelta en una enorme controversia luego de un desenlace inesperado que dejó dividido al público y abrió un fuerte debate entre fanáticos del deporte. Ayrton “Pacman” Giménez logró conservar el título latino superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), aunque no por una definición convencional: su rival, Juan Cruz “El Diablo” Uncos, fue descalificado tras conectarle un golpe cuando el campeón ya estaba en el piso.
El combate formó parte del evento denominado “La Leyenda Continúa”, que reunió a una gran cantidad de espectadores en el estadio platense y ofrecía una de las peleas más atractivas del circuito nacional. Desde el comienzo, ambos boxeadores mostraron intensidad y dejaron en claro que la disputa por el cinturón iba a ser muy cerrada. Giménez, nacido en La Plata, llegaba como campeón defensor y afrontaba por primera vez una defensa del título conseguido meses atrás. Del otro lado aparecía Uncos, representante de Ramallo, que buscaba dar el gran golpe y quedarse con el cinturón en condición de visitante.
Durante los primeros rounds, la pelea fue pareja y con constantes cambios de dominio. Ninguno lograba sacar diferencias claras, aunque con el correr de los asaltos el retador comenzó a sentirse más cómodo dentro del ring. Especialmente entre el sexto y el octavo round, Uncos consiguió imponer su ritmo y empezó a inclinar la balanza a su favor. El momento más fuerte de ese tramo llegó en el octavo asalto, cuando el boxeador visitante consiguió un conteo que encendió la preocupación en el rincón del campeón.
El público percibió que Giménez atravesaba sus peores momentos de la noche y la sensación era que la pelea podía cambiar definitivamente de dueño. Sin embargo, el combate dio un giro abrupto en el noveno round. En medio de un intercambio, Uncos lanzó un golpe cuando Giménez ya tenía las rodillas apoyadas sobre la lona, una acción claramente prohibida por el reglamento. El árbitro Gustavo Thomas intervino de inmediato y, tras evaluar la situación, resolvió descalificar al retador.
La decisión provocó reacciones inmediatas tanto arriba como abajo del ring. Mientras los hinchas locales celebraban la continuidad del campeón, el equipo de Uncos mostraba bronca y frustración por el desenlace. El boxeador de Ramallo abandonó el cuadrilátero visiblemente molesto, consciente de que había perdido una oportunidad muy importante de quedarse con el cinturón.
Con esta resolución, Ayrton Giménez sumó su victoria número 24 como profesional y logró mantener el invicto en defensas del título latino superpluma de la OMB. Su récord quedó en 24 triunfos, dos derrotas y cuatro nocauts. Del otro lado, Uncos cerró la noche con una marca de 10 victorias, cuatro caídas y un empate.
La polémica no terminó cuando bajaron del ring. Minutos después del combate, el propio Uncos publicó en sus redes sociales el video de la acción que derivó en su descalificación acompañado de la frase: “Que la cuenten como quieran”. El mensaje generó una catarata de comentarios y profundizó todavía más el debate entre quienes consideraron correcta la sanción y quienes entendieron que el retador había sido perjudicado.
Muchos usuarios apuntaron directamente contra el golpe ilegal y cuestionaron la conducta del boxeador. “La mano final es antirreglamentaria y por eso la descalificación”, escribió uno de los seguidores. Otros fueron todavía más duros: “Orgulloso el de pegarle al rival en el suelo para sacar ventaja. Cero profesional sos” y “¿Qué pasó por tu cabeza darle esa piña cuando ya estaba en el piso?”.
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