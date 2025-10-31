Agustín Rossi abrió su corazón sobre su salida de Boca: "En casa se sufrió mucho"
El arquero del Flamengo habló de su presente en Brasil y recordó los difíciles momentos que vivió al marcharse del Xeneize, dejando una confesión que sorprendió a los hinchas.
Agustín Rossi atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Figura indiscutida en Flamengo, el arquero argentino fue clave en la clasificación del conjunto carioca a la final de la Copa Libertadores, tras eliminar a Racing en Avellaneda con una actuación sobresaliente. En diálogo con ESPN, el exguardameta de Boca no solo habló de su gran presente en Brasil, sino que también se animó a abrir una herida del pasado: su salida del club de La Ribera.
Rossi contó que su intención siempre había sido quedarse en Boca y que las negociaciones frustradas con la dirigencia fueron motivo de angustia familiar: “Mi idea era renovar mucho antes de que se hablara del tema públicamente. Tuvimos charlas un año y medio antes, pero no se llegó a un acuerdo".
Y agregó: "Nadie lo sabe, pero en casa se sufrió mucho. Fueron días complicados con lo que se decía y lo que se publicaba”, confesó el arquero, dejando entrever que las declaraciones del entonces presidente Jorge Amor Ameal y de Juan Román Riquelme impactaron en su entorno.
El arquero también recordó el cariño de los hinchas, que nunca le soltaron la mano: “El apoyo del hincha de Boca fue impresionante. En la cancha, en la calle, incluso hoy en Río, me siguen agradeciendo por lo que di. Eso no se olvida. Estoy tranquilo, agradecido y feliz con lo que me toca vivir ahora”, dijo Rossi con emoción.
Sobre su presente en Flamengo, el argentino destacó el nivel de exigencia que se vive en el club más popular de Brasil. “En los equipos grandes hay una presión constante por ganar. Si ganás 5-0, el hincha espera que el siguiente partido sea igual. Cuando ganás 1-0, parece poco. Pero es parte de la mentalidad de un club que se acostumbró a competir y triunfar”, explicó.
Además, analizó la semifinal ante Racing, en la que su equipo resistió con uno menos: “Tuvimos el control del juego desde la posesión, que es lo que busca Filipe Luís. Nos defendemos con la pelota. Cuando tenemos la pelota, jugamos tranquilos. Eso nos llevó a la final”.
Rossi, que será una de las figuras a seguir en la final de la Libertadores ante Palmeiras el 29 de noviembre en Lima, vive un presente consagratorio. Sin embargo, sus palabras dejan claro que su salida de Boca sigue siendo una historia que marcó profundamente su carrera y su vida personal.
