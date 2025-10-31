Agustín Rossi abrió su corazón sobre su salida de Boca: "En casa se sufrió mucho"

Embed - EL DÍA DESPUÉS DE RACING-FLAMENGO CON ROSSI: "SI HAGO LAS COSAS BIEN, LA SELECCIÓN SE PUEDE DAR"

Además, analizó la semifinal ante Racing, en la que su equipo resistió con uno menos: “Tuvimos el control del juego desde la posesión, que es lo que busca Filipe Luís. Nos defendemos con la pelota. Cuando tenemos la pelota, jugamos tranquilos. Eso nos llevó a la final”.

Rossi, que será una de las figuras a seguir en la final de la Libertadores ante Palmeiras el 29 de noviembre en Lima, vive un presente consagratorio. Sin embargo, sus palabras dejan claro que su salida de Boca sigue siendo una historia que marcó profundamente su carrera y su vida personal.