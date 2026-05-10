Ricardo Arjona sufrió con Boca en La Bombonera y mostró su dolor en redes

El artista se encuentra en Buenos Aires realizando una histórica residencia de shows en el Movistar Arena, donde logró agotar 14 funciones consecutivas. Los recitales comenzaron el 1° de mayo y continuarán hasta el 25.

En lo futbolístico, el conjunto dirigido por Diego Martínez sufrió un duro golpe. Huracán se había puesto en ventaja en el primer tiempo y, cuando parecía quedarse con la clasificación, apareció Milton Giménez para empatar sobre el cierre de los 90 minutos. Ya en la prórroga, dos penales provocados por Lautaro Di Lollo y convertidos por Óscar Romero le dieron aire al Globo. Aunque Ángel Romero descontó en los minutos finales, el 3-2 terminó sentenciando la eliminación de Boca.