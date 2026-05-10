Ricardo Arjona sufrió con Boca en La Bombonera y mostró su dolor en redes
Tras la eliminación del Xeneize, el reconocido cantante compartió en Instagram cómo vivió una noche cargada de emociones.
Aprovechando su estadía en la Argentina por la exitosa serie de recitales que está brindando en el país, Ricardo Arjona dijo presente en La Bombonera para acompañar a Boca en el duelo frente a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura.
Sin embargo, la noche no terminó de la mejor manera para el artista, ya que el Xeneize cayó 3-2 en el alargue y quedó eliminado.
Luego del encuentro, el cantautor utilizó sus historias de Instagram para compartir distintas postales de la jornada. En uno de los videos se lo vio esperando el inicio del partido desde un palco del estadio, acompañado por una reflexión cargada de sentimiento: “Boca. Un sentimiento que nos da tantas alegrías y que a veces duele”.
Más tarde, publicó otra grabación enfocando a los hinchas alentando desde las tribunas y recordó sus viejas épocas como simpatizante entre la multitud: “Yo era uno más en aquellos tiempos haciendo cánticos. Y dale dale dale dale dale dale dale Boo-ca”.
Como era de esperarse, estos posteos tomaron una gran repercusión entre los usuarios que no dudaron en dejar todo tipo de comentarios al respecto.
El artista se encuentra en Buenos Aires realizando una histórica residencia de shows en el Movistar Arena, donde logró agotar 14 funciones consecutivas. Los recitales comenzaron el 1° de mayo y continuarán hasta el 25.
En lo futbolístico, el conjunto dirigido por Diego Martínez sufrió un duro golpe. Huracán se había puesto en ventaja en el primer tiempo y, cuando parecía quedarse con la clasificación, apareció Milton Giménez para empatar sobre el cierre de los 90 minutos. Ya en la prórroga, dos penales provocados por Lautaro Di Lollo y convertidos por Óscar Romero le dieron aire al Globo. Aunque Ángel Romero descontó en los minutos finales, el 3-2 terminó sentenciando la eliminación de Boca.
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