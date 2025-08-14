Al final no usará el 25: por qué Franco Mastantuono llevará el número 30 en el Real Madrid

En la ceremonia, el mediocampista recibió la camiseta número 30, un dorsal con el que ya está familiarizado, ya que lo utilizó en River. Su elección no fue casual: según las normas de LaLiga, los futbolistas inscritos en la plantilla del filial pueden usar números superiores al 25, y el Madrid optó por no inscribirlo aún como jugador del primer equipo para mantener cupos disponibles de cara al mercado de pases.