Al final no usará el 25: por qué Franco Mastantuono llevará el número 30 en el Real Madrid
El joven argentino llevará un dorsal vinculado al equipo filial, aunque trabajará desde el inicio con el primer equipo bajo las órdenes de Xabi Alonso.
Franco Mastantuono fue presentado oficialmente como jugador del Real Madrid en el día de su cumpleaños número 18, acompañado por su familia y con la expectativa de iniciar una nueva etapa profesional. Durante el acto, Florentino Pérez lo definió como “uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos”, reflejando la ilusión que el club tiene puesta en él.
En la ceremonia, el mediocampista recibió la camiseta número 30, un dorsal con el que ya está familiarizado, ya que lo utilizó en River. Su elección no fue casual: según las normas de LaLiga, los futbolistas inscritos en la plantilla del filial pueden usar números superiores al 25, y el Madrid optó por no inscribirlo aún como jugador del primer equipo para mantener cupos disponibles de cara al mercado de pases.
Sin embargo, esta inscripción administrativa no implica que vaya a jugar en el Castilla. Desde el primer día, Mastantuono entrenará bajo las órdenes de Xabi Alonso y estará disponible para los compromisos del conjunto principal.
El propio jugador explicó que el número fue una solicitud personal: “Le pedí al presidente si podía usar el 30. Es un número especial para mí, lo venía usando en River y me ilusionaba seguir con él”.
¿Cuándo podrá debutar Mastantuono en Real Madrid?
Su debut podría darse el 24 de agosto, cuando el Real Madrid visite al Real Oviedo por la segunda fecha de LaLiga. Antes, el equipo enfrentará a Osasuna el 19 de agosto en el Santiago Bernabéu, aunque es poco probable que el argentino participe por su falta de ritmo competitivo, ya que no disputa un partido oficial desde el Mundial de Clubes.
El plan es que Mastantuono gane adaptación y sume minutos progresivamente, con la certeza de que en la temporada siguiente recibirá un dorsal del 1 al 25, como establecen las reglas para los futbolistas consolidados en el primer equipo. Con ello, el Real Madrid busca combinar paciencia en su desarrollo con la expectativa de que se convierta en una pieza importante a futuro.
