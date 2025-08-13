En España aseguran que Franco Mastantuono será inscripto en Castilla, la filial del Real Madrid: los motivos

“Mastantuono podría ocupar de momento ficha del Castilla (tal y como hicieron Vinícius y Rodrygo) para de esta manera dejar libre una plaza en la primera plantilla blanca, sin necesidad de tener que prescindir de jugador alguno”, señalaron en el diario español.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/theMadridZone/status/1955674540362899728&partner=&hide_thread=false BREAKING: Real Madrid have decided to register Franco Mastantuono with Castilla, in order to leave a free spot in the main squad in case a signing becomes available. @marca pic.twitter.com/l3y7VlyB4M — Madrid Zone (@theMadridZone) August 13, 2025

En este contexto, también trascendió que Mastantuono usaría la camiseta 30 como jugador del Castilla, número que mantendría en el primer equipo. De esta manera, sería inscripto como "canterano", debido a que es menor de 23 años.

Esta decisión afectaría principalmente a la participación del joven en la Champions League. La “Lista B”, que permite inscribir jugadores de la filial, solo admite menores de 21 años que lleven al menos dos años en el club.