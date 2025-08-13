En España aseguran que Franco Mastantuono será inscripto en Castilla, la filial del Real Madrid: los motivos
El futbolista argentino será presentado este jueves tras cumplir los 18 años, y en la previa se conocieron detalles sobre la inscripción. ¿Jugará en la "Reserva" del "Merengue"?
Tras su salida de River, el joven Franco Mastantuono se prepara para cumplir sus 18 años este jueves, y entonces ser presentado por el Real Madrid tras la firma de su contrato, aunque en paralelo se conoció que sería inscripto en Castilla, la filial del "Merengue".
"El Real Madrid C. F. comunica que hoy jueves tendrá lugar la presentación de nuestro jugador Franco Mastantuono en la Ciudad Real Madrid", anunció el club español.
El joven futbolista se reunirá previamente con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, "para el acto protocolario de la firma que vincula al nuevo jugador con el club las próximas seis temporadas", y luego de la presentación, dará una rueda de prensa.
En simultáneo, el prestigioso diario deportivo Marca informó este miércoles que el Madrid inscribirá a Mastantuono en Castilla, el equipo Filial y lo que en la Argentina sería el equivalente a la Reserva, lo que llamó rápidamente la atención.
Si bien no está confirmado que el joven sume minutos de forma inmediata en el equipo de Xabi Alonso, tampoco jugaría en la filial. Al parecer sería una estrategia del club para dejar una plaza libre en el plantel principal, en caso de un fichaje de último momento.
“Mastantuono podría ocupar de momento ficha del Castilla (tal y como hicieron Vinícius y Rodrygo) para de esta manera dejar libre una plaza en la primera plantilla blanca, sin necesidad de tener que prescindir de jugador alguno”, señalaron en el diario español.
En este contexto, también trascendió que Mastantuono usaría la camiseta 30 como jugador del Castilla, número que mantendría en el primer equipo. De esta manera, sería inscripto como "canterano", debido a que es menor de 23 años.
Esta decisión afectaría principalmente a la participación del joven en la Champions League. La “Lista B”, que permite inscribir jugadores de la filial, solo admite menores de 21 años que lleven al menos dos años en el club.
