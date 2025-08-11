Las insólitas restricciones que tiene Franco Mastantuono en España antes de sumarse al Real Madrid
El oriundo de Azul ya está en la capital española, pese a eso hay determinadas acciones que no puede hacer y lugares a los que no puede ir.
Franco Mastantuono ya se encuentra en la capital española para comenzar su nueva etapa en el Real Madrid. Sin embargo, pese a estar físicamente en España desde principios de agosto y entrenando, el futbolista de apenas 17 años enfrenta una serie de restricciones que le impiden realizar actividades básicas que suelen ser habituales para un jugador profesional que acaba de incorporarse a un club grande.
El último partido oficial que disputó Mastantuono fue el 25 de junio de 2025, cuando vistió la camiseta de River en la derrota ante Inter de Italia por la tercera fecha del Grupo E del Mundial de Clubes. Ese resultado dejó afuera al equipo de Marcelo Gallardo, y para el futbolista su despedida oficial del club que lo formó y en el que creció como jugador y persona.
Su pase al Real Madrid se había anunciado de manera oficial el 13 de junio, antes de ese último partido, luego de que el club español ejecutara la cláusula de salida. La transferencia dejó a River con un ingreso neto cercano a los 45 millones de euros, aunque el monto total superó los 60 millones incluyendo la parte impositiva que asumió el conjunto merengue.
Desde que llegó a España el 2 de agosto, acompañado por su padre Cristian, Mastantuono se estuvo entrenando en un hotel bajo la supervisión del cuerpo técnico, manteniendo comunicación directa con Xabi Alonso para seguir un riguroso plan de preparación física y alimentación. Sin embargo, una reglamentación de la FIFA le impide ingresar a dos lugares clave: el Estadio Santiago Bernabéu y el complejo de entrenamiento de Valdebebas, sitios que cualquier futbolista profesional suele conocer y en los que pasa gran parte de su rutina diaria.
Estas restricciones forman parte de las normas que la FIFA implementó para proteger a los menores de edad del tráfico y la explotación laboral en el fútbol. Si bien la intención es proteger a jóvenes vulnerables que son llevados de manera irregular a clubes en el extranjero, el caso de Mastantuono resulta particular, dado que él es un futbolista profesional que aceptó su transferencia de manera formal y transparente.
El argentino deberá esperar hasta el próximo jueves, cuando cumpla 18 años, para poder acceder libremente a las instalaciones del club y comenzar a integrarse plenamente al equipo. A partir de ese momento, podrá firmar planillas, participar en entrenamientos formales y estar disponible para los partidos oficiales.
Por lo pronto, Mastantuono no podrá debutar con el Real Madrid en el amistoso que el equipo disputará el martes próximo contra WSG Tirol de Austria, ya que todavía será menor de edad. Sin embargo, si logra avanzar en su puesta a punto física y futbolística, podrá ser tenido en cuenta para la primera fecha de La Liga, el martes 19 de agosto, cuando el Merengue visite a Osasuna.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario