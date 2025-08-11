Las insólitas restricciones que tiene Franco Mastantuono en España antes de sumarse al Real Madrid

mastantuono real madrid 1

El argentino deberá esperar hasta el próximo jueves, cuando cumpla 18 años, para poder acceder libremente a las instalaciones del club y comenzar a integrarse plenamente al equipo. A partir de ese momento, podrá firmar planillas, participar en entrenamientos formales y estar disponible para los partidos oficiales.

Por lo pronto, Mastantuono no podrá debutar con el Real Madrid en el amistoso que el equipo disputará el martes próximo contra WSG Tirol de Austria, ya que todavía será menor de edad. Sin embargo, si logra avanzar en su puesta a punto física y futbolística, podrá ser tenido en cuenta para la primera fecha de La Liga, el martes 19 de agosto, cuando el Merengue visite a Osasuna.