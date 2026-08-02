Gimnasia venció a Aldosivi, se acomodó como escolta y sigue arriba en la Zona B

El equipo platense, que contó con el apoyo de su público en el Minella, abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo gracias a Agustín Auzmendi, que conectó de cabeza un preciso centro de Silva Torrejón desde la banda izquierda para vencer al arquero rival. En el complemento, el Lobo amplió la diferencia a los 20 minutos por intermedio de Agustín Colazo. El delantero, que hizo su debut oficial con la camiseta tripera, aprovechó su oportunidad y marcó el 2-0 para comenzar de la mejor manera su ciclo en el club platense.