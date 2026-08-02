Gimnasia venció a Aldosivi, se acomodó como escolta y sigue arriba en la Zona B
El Lobo derrotó 2-1 al Tiburón en el Bosque con goles de Agustín Auzmendi y Agustín Colazo. Nicolás Gaitán descontó para la visita.
Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó 2-1 a Aldosivi en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 y consiguió un triunfo clave para prenderse en los primeros puestos del campeonato.
El equipo platense, que contó con el apoyo de su público en el Minella, abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo gracias a Agustín Auzmendi, que conectó de cabeza un preciso centro de Silva Torrejón desde la banda izquierda para vencer al arquero rival. En el complemento, el Lobo amplió la diferencia a los 20 minutos por intermedio de Agustín Colazo. El delantero, que hizo su debut oficial con la camiseta tripera, aprovechó su oportunidad y marcó el 2-0 para comenzar de la mejor manera su ciclo en el club platense.
Aldosivi reaccionó en el tramo final del encuentro y logró descontar a los 33 minutos del segundo tiempo con un cabezazo de Nicolás Gaitán, aunque el conjunto marplatense no encontró el empate y volvió a quedarse con las manos vacías.
Con este resultado, Gimnasia alcanzó las seis unidades y quedó como escolta de Argentinos Juniors en la Zona B, manteniéndose en la pelea por los primeros puestos. Aldosivi, por su parte, continúa con un flojo presente: suma apenas un punto y todavía no pudo ganar en lo que va del año. En la próxima fecha, el Tiburón visitará a Rosario Central, mientras que el Lobo recibirá a Barracas Central en el estadio Juan Carmelo Zerillo.
Agustín Auzmendi, luego de un gran centro de Silva Torrejón desde la izquierda, abrió el marcador:
Agustín Colazo, en su primer partido en el Lobo, estiró la ventaja:
Nicolás Gaitán, de cabeza, descontó para el Tiburón:
Aldosivi vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
Formaciones de Aldosivi vs. Gimnasia por el Torneo Clausura - Zona B
Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
Horario y televisación
- Hora: 14:30.
- Estadio: José María Minella.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Monzón Brizuela.
- TV: TNT Sports.
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