Barracas Central sigue de racha: le ganó a Aldosivi y es uno de los líderes del Clausura 2026
El Guapo se impuso 1-0 cómo local con un gol de Tomás Porra y alcanzó puntaje ideal. Venía de dar el golpe ante River en el Monumental y se ilusiona con un arranque perfecto.
Barracas Central confirmó que su victoria ante River no fue casualidad. El equipo dirigido por Damián Ayude derrotó 1-0 a Aldosivi por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 y se mantiene con puntaje ideal en el arranque del campeonato.
El único gol de la tarde llegó a los 40 minutos del primer tiempo y tuvo como protagonista a Tomás Porra. El mediocampista sacó un remate que, tras un desvío en el camino, descolocó al arquero rival y terminó convirtiéndose en el tanto que definió el encuentro en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia.
El Guapo llegaba entonado después de haber protagonizado uno de los grandes batacazos de la primera jornada al vencer 1-0 al Millonario en el estadio Monumental. Con esta nueva victoria, ratificó su gran presente y alcanzó las seis unidades, posicionándose entre los líderes de la Zona A.
Aldosivi, por su parte, no logró repetir la buena imagen que había dejado en el empate 1-1 frente a Defensa y Justicia en condición de visitante. El conjunto marplatense intentó reaccionar en el complemento, pero se encontró con un Barracas sólido y ordenado que supo administrar la ventaja.
Con dos fechas disputadas, Barracas Central se transforma en una de las grandes sorpresas del Torneo Clausura 2026. El equipo de Ayude arrancó con dos triunfos consecutivos, ante River y Aldosivi, y empieza a alimentar la ilusión de pelear en los puestos de arriba. En la próxima jornada, el Guapo buscará extender su gran momento cuándo visite a Riestra, mientras que Aldosivi intentará recuperarse ante Gimnasia para no perder terreno en una Zona A que promete una lucha muy pareja desde el comienzo.
Tomás Porra abrió el marcador:
Barracas Central vs. Aldosivi, por el Torneo Clausura 2026: probables formaciones
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
- Aldosivi: Ignacio Chicco; Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Federico Laurelli, Rodrigo Gonzalez; Lucas Castro; Alan Sosa, Matías Godoy, Nicolás Cordero y Tomás Fernández. DT: Israel Damonte.
Barracas Central vs. Aldosivi: otros datos
- Hora: 14.30.
- Estadio: Claudio Tapia.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Diego Ceballos.
- TV: ESPN Premium.
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