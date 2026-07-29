Barracas Central sigue de racha: le ganó a Aldosivi y es uno de los líderes del Clausura 2026

Con dos fechas disputadas, Barracas Central se transforma en una de las grandes sorpresas del Torneo Clausura 2026. El equipo de Ayude arrancó con dos triunfos consecutivos, ante River y Aldosivi, y empieza a alimentar la ilusión de pelear en los puestos de arriba. En la próxima jornada, el Guapo buscará extender su gran momento cuándo visite a Riestra, mientras que Aldosivi intentará recuperarse ante Gimnasia para no perder terreno en una Zona A que promete una lucha muy pareja desde el comienzo.