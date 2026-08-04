Rosario Central vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Canalla" consiguió un importante triunfo en el Monumental y buscará extender su buen presente ante Aldosivi, que aún no ganó en el certamen. Los detalles en la nota.
Rosario Central y Aldosivi abrirán este viernes la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 19:30, en el Gigante de Arroyito y será televisado por TNT Sports.
El "Canalla" llega con cuatro puntos en el campeonato luego de un comienzo irregular. El conjunto dirigido por Jorge Almirón debutó con una derrota por 2 a 1 frente a Belgrano en Córdoba, empató 1 a 1 ante Racing en la segunda fecha y consiguió su primera victoria en la última jornada al imponerse por 1 a 0 sobre River en el Monumental.
El equipo dirigido por Israel Damonte comenzó el certamen con un empate 1 a 1 frente a Defensa y Justicia, luego cayó por 1 a 0 ante Barracas Central y volvió a perder en la tercera fecha, esta vez por 2 a 1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Si bien el conjunto marplatense comenzó el semestre con una importante victoria por 3 a 1 frente a River por la Copa Argentina, todavía no pudo repetir ese rendimiento en el Torneo Clausura, por lo que buscará dar el golpe en una cancha difícil y sumar de a tres por primera vez en el certamen.
Formaciones de Rosario Central vs. Aldosivi por el Torneo Clausura - Zona B
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.
Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
Horario y televisación
- Hora: 19:30.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: A confirmar
- VAR: A confirmar.
- TV: TNT Sports.
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