Rosario Central vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Canalla" llega con cuatro puntos en el campeonato luego de un comienzo irregular. El conjunto dirigido por Jorge Almirón debutó con una derrota por 2 a 1 frente a Belgrano en Córdoba, empató 1 a 1 ante Racing en la segunda fecha y consiguió su primera victoria en la última jornada al imponerse por 1 a 0 sobre River en el Monumental.