Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Aldosivi vs. Gimnasia por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aldosivi vs. Gimnasia por el Torneo Clausura.
Aldosivi debuta como local en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba este domingo a Gimnasia, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona B.
El partido se disputará desde las 14:30, en el estadio José María Minella, y será televisado por TNT Sports. Luis Lobo Medina será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Federico Cano y Matías Balmaceda. Monzón Brizuela estará a cargo del VAR.
El "Tiburón" afrontará su estreno como local luego de haber disputado sus dos primeras presentaciones fuera de Mar del Plata.
El conjunto dirigido por Israel Damonte comenzó el campeonato con un empate frente a Defensa y Justicia, pero en la segunda fecha cayó ante Barracas Central, por lo que buscará aprovechar el apoyo de su gente para conseguir su primera victoria en el certamen.
Gimnasia, por su parte, debutó con una derrota frente a Racing, pero logró recuperarse en la segunda jornada al imponerse por 1 a 0 sobre River en el estadio Juan Carmelo Zerillo.
De esta manera, el conjunto platense intentará prolongar ese buen momento y llevarse un resultado positivo de Mar del Plata para acechar a los líderes de su zona.
Formaciones de Aldosivi vs. Gimnasia por el Torneo Clausura - Zona B
- Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
- Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Aldosivi vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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