Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Aldosivi vs. Gimnasia por el Torneo Clausura

Gimnasia viene de dar el golpe ante River.

De esta manera, el conjunto platense intentará prolongar ese buen momento y llevarse un resultado positivo de Mar del Plata para acechar a los líderes de su zona.

Formaciones de Aldosivi vs. Gimnasia por el Torneo Clausura - Zona B

Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT : Israel Damonte.

Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. : Israel Damonte. Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Aldosivi vs. Gimnasia

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.