Alan Lescano y el acuerdo con Boca en el mercado de pases: "Fue todo..."

El Xeneize buscó reforzarse con el mediocampista luego de la salida de Lucas Blondel a Huracán, pero Argentinos Juniors no logró alcanzar un acuerdo con Gimnasia y Esgrima La Plata, club con el que comparte el 50% de la ficha del jugador. Ante esa situación, el presidente Cristian Malaspina le comunicó a Juan Román Riquelme que el pase no podría concretarse en la ventana de transferencias de enero.