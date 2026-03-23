Alan Lescano y el acuerdo con Boca en el mercado de pases: "Fue todo..."
Alan Lescano desmintió que haya tenido un acuerdo con Boca en el mercado de pases y defendió su vínculo con Argentinos Juniors tras los rumores.
Alan Lescano fue uno de los nombres que más sonó durante el último mercado de pases ante el fuerte interés de Boca por incorporarlo en una negociación que se desarrolló contrarreloj. Sin embargo, la operación finalmente no prosperó y el futbolista decidió aclarar públicamente cuál fue su rol en las tratativas.
El Xeneize buscó reforzarse con el mediocampista luego de la salida de Lucas Blondel a Huracán, pero Argentinos Juniors no logró alcanzar un acuerdo con Gimnasia y Esgrima La Plata, club con el que comparte el 50% de la ficha del jugador. Ante esa situación, el presidente Cristian Malaspina le comunicó a Juan Román Riquelme que el pase no podría concretarse en la ventana de transferencias de enero.
Mercado de pases: la aclaración de Alan Lescano sobre Boca
El propio futbolista rompió el silencio en una entrevista con ESPN y desmintió que su llegada a Boca haya estado encaminada. “Hubo muchos comentarios que yo ya había arreglado mi parte y que solamente faltaba entre los clubes“, explicó en relación a las versiones que circularon durante los últimos días.
“Eso jamás fue así“, aseguró de manera categórica, y agregó: “Sí no voy a negar que se comunicaron con mi representante, que preguntaron“. En ese sentido, remarcó: “Pero de ahí a que se llegara a un acuerdo o que yo tenga todo arreglado, eso fue todo mentira“.
El mediocampista también explicó por qué decidió hablar públicamente sobre la negociación. “Quise hablar porque sentí que me estaban perjudicando y faltándole el respeto a la gente de Argentinos“, sostuvo, en referencia al impacto que tuvieron los rumores en su vínculo con el club.
Lescano es un futbolista que gusta en Boca y ya había sido seguido en anteriores mercados de pases. Si bien las pretensiones económicas de Argentinos Juniors son elevadas, no se descarta que el club vuelva a consultar condiciones en junio o julio, pensando en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en caso de lograr la clasificación.
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