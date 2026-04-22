Alarma en Brasil: un jugador sufrió una grave lesión y peligra su lugar en el Mundial 2026

La situación es crítica no solo por el diagnóstico, sino por la cercanía del debut mundialista frente a Marruecos el próximo 13 de junio. Estevao no era un nombre más en la lista de buena fe; Ancelotti lo había definido recientemente como un "jugador especial" y una pieza fundamental para la identidad que busca imprimirle a Brasil en este nuevo proceso.

El joven atacante transitaba una temporada de ensueño en Europa, acumulando ocho goles y cuatro asistencias en 36 presentaciones, rendimiento que lo había catapultado a la selección mayor con una racha impactante de cuatro tantos en sus últimas cuatro apariciones con la camiseta verdeamarela.

image

El contexto de la lesión suma un dolor de cabeza extra para el Chelsea. El conjunto londinense atraviesa un presente deportivo alarmante, con cinco derrotas consecutivas y una sequía goleadora que no se registraba en el club desde principios del siglo pasado. La baja de Estevao debilita aún más un frente de ataque que ya venía cuestionado y deja al equipo sin una de sus principales variantes de cara a las semifinales de la FA Cup que se disputarán este fin de semana.

En Stamford Bridge, el pesimismo es total respecto a los tiempos de recuperación, que en casos de desgarros grado tres suelen demandar varios meses de inactividad. Mientras tanto, en Brasil, los medios de comunicación y el cuerpo técnico nacional siguen minuto a minuto la evolución del delantero. Aunque algunos sectores mantienen una luz de esperanza, la realidad indica que Estevao se encuentra en una carrera contra el reloj casi imposible de ganar.

Para el propio futbolista, el golpe es doblemente doloroso: se produce en el momento más alto de su carrera y justo cuando parecía destinado a ser una de las grandes revelaciones de su primera Copa del Mundo. Por ahora, el "Scratch" deberá empezar a barajar alternativas mientras aguarda un milagro médico que le permita contar con su joya en Norteamérica.