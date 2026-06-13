A puro músculo: el confuso episodio viral entre el influencer Speed y Ronaldo en Brasil vs. Marruecos
El popular creador de contenidos no se pierde una, y este sábado protagonizó un particular momento con el "Fenómeno" en pleno partido.
El electrizante debut entre Brasil y Marruecos por el Mundial 2026 en el MetLife Stadium no solo se vive con intensidad dentro de la cancha, sino también en los palcos, con el influencer norteamericano Speed se robó todas las miradas con sus habituales locuras y reacciones extremas y protagonizando un confuso episodio viral con Ronaldo.
Entre la enorme cantidad de celebridades que asistieron al encuentro, el famoso e impredecible creador de contenido iShowSpeed hizo una vez más de las suyas, y hasta fue captado por la transmisión oficial.
Reconocido fanático del fútbol, el streamer se hizo presente en Nueva Jersey vistiendo la camiseta verdeamarela para alentar con todo al conjunto conducido por Carlo Ancelotti, transformándose rápidamente en uno de los grandes focos de atención de la jornada.
Fiel a su estilo, Speed no pasó desapercibido en ningún momento del partido. Durante la primera mitad, el influencer se grabó a sí mismo sufriendo tras el golazo inicial de Marruecos, pero minutos más tarde estalló por completo: filmó su desaforada reacción gritando con todo el gol del empate parcial anotado por Vinícius Júnior, un video que en cuestión de segundos se volvió tendencia en las plataformas digitales.
Cumbre de locos: el ida y vuelta de Speed con Ronaldo "El Fenómeno"
Sin embargo, el momento cumbre de la noche llegó cuando Speed se cruzó cara a cara con el histórico e inolvidable delantero brasileño Ronaldo Nazário. Fiel a su personalidad histriónica, el streamer protagonizó un imperdible e hilarante blooper junto al "Fenómeno".
El creador de contenidos saludó a un Ronaldo muy sonriente, quien le sopló un comentario entre risas que las cámaras no llegaron a percibir con claridad. Ante las palabras de la leyenda del Real Madrid y el Barcelona, el joven norteamericano no tuvo mejor idea que empezar a presumir su estado físico, mostrándole sus músculos y sus abdominales en plena tribuna.
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