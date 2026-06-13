A puro músculo: el confuso episodio viral entre el influencer Speed y Ronaldo en Brasil vs. Marruecos

Cumbre de locos: el ida y vuelta de Speed con Ronaldo "El Fenómeno"

Sin embargo, el momento cumbre de la noche llegó cuando Speed se cruzó cara a cara con el histórico e inolvidable delantero brasileño Ronaldo Nazário. Fiel a su personalidad histriónica, el streamer protagonizó un imperdible e hilarante blooper junto al "Fenómeno".

El creador de contenidos saludó a un Ronaldo muy sonriente, quien le sopló un comentario entre risas que las cámaras no llegaron a percibir con claridad. Ante las palabras de la leyenda del Real Madrid y el Barcelona, el joven norteamericano no tuvo mejor idea que empezar a presumir su estado físico, mostrándole sus músculos y sus abdominales en plena tribuna.