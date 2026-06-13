Polémica en Nueva Jersey: la plancha de Hakimi sobre Vinícius Jr que el VAR no revisó

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065954303748067381&partner=&hide_thread=false ¿Era roja para Hakimi? ¿o simuló Vini?pic.twitter.com/W599MGsbcs — minutouno (@minutounocom) June 14, 2026

A pesar de los airados reclamos del cuerpo técnico comandado por Carlo Ancelotti y de los futbolistas brasileños dentro del campo de juego, el juez principal decidió que la acción no revestía la gravedad suficiente y dio la orden de continuar las acciones.

Lo que más llamó la atención y desató el enojo de la delegación sudamericana fue que desde la cabina del VAR no llamaron al árbitro para realizar una revisión en la pantalla (OFR), dejando pasar una acción que, por la violencia del impacto, bien podría haberle costado la expulsión al futbolista africano.

Con los ánimos caldeados por la jugada, ambos equipos se marcharon a los vestuarios dejando la mesa servida para un segundo tiempo que promete ser una batalla táctica y física.