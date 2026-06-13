Polémica en Nueva Jersey: la plancha de Hakimi sobre Vinícius Jr que el VAR no revisó
Todo Brasil protestó por una dura entrada del lateral de Marruecos contra el goleador, pero no hubo sanciones. ¿Era para roja?
El vibrante cruce entre Brasil y Marruecos por el Mundial 2026 se fue al descanso no solo con un entretenido empate en el marcador, sino también con la primera gran controversia arbitral del Grupo C: una plancha de Achraf Hakimi contra Vinícius Júnior sin sanción ni revisión del VAR.
Sobre el cierre de la primera mitad, todo el banco brasileño saltó disparado a protestar por una durísima entrada de Hakimi contra Vinícius que ni el árbitro principal ni el VAR consideraron merecedora de sanción.
El partido, que ya venía con las pulsaciones muy altas tras el golazo inicial de Saibari y la rápida respuesta de "Vini" para estampar la igualdad, sumó una alta dosis de tensión en los minutos finales previos al entretiempo.
¿Era para tarjeta roja para Achraf Hakimi?
La jugada que encendió la polémica se originó en una disputa, donde Vinícius intentaba imponer su velocidad en el uno contra uno. En ese momento, el lateral derecho del Paris Saint-Germain y referente de la selección marroquí fue al cruce con vehemencia de una manera muy peligrosa.
En las repeticiones de la transmisión televisiva se pudo observar cómo Hakimi terminó impactando al delantero del Real Madrid yendo con la plancha. Al sentir el fuerte contacto, la estrella de la Canarinha quedó tendida en el césped y comenzó a reclamar de forma airada una sanción disciplinaria para el defensor.
A pesar de los airados reclamos del cuerpo técnico comandado por Carlo Ancelotti y de los futbolistas brasileños dentro del campo de juego, el juez principal decidió que la acción no revestía la gravedad suficiente y dio la orden de continuar las acciones.
Lo que más llamó la atención y desató el enojo de la delegación sudamericana fue que desde la cabina del VAR no llamaron al árbitro para realizar una revisión en la pantalla (OFR), dejando pasar una acción que, por la violencia del impacto, bien podría haberle costado la expulsión al futbolista africano.
Con los ánimos caldeados por la jugada, ambos equipos se marcharon a los vestuarios dejando la mesa servida para un segundo tiempo que promete ser una batalla táctica y física.
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