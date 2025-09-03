Alarma en River sobre el futuro de Franco Armani: "Se retira en Atlético Nacional"
Reinaldo Rueda afirmó que el arquero colgará los guantes en el club donde es ídolo. En el Millonario esperan retenerlo hasta su retiro: todos los detalles.
Franco Armani atraviesa un gran presente en River, donde es figura e ídolo indiscutido. Sin embargo, Reinaldo Rueda encendió la alarma al asegurar que el arquero campeón del mundo terminará su carrera en Atlético Nacional de Medellín, donde es recordado como uno de los máximos referentes y campeón de la Copa Libertadores 2016.
Rueda, actual técnico de la Selección de Honduras y campeón de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional, lanzó una declaración que ilusiona a los hinchas colombianos pero preocupa a los de River: “Franco Armani termina en Nacional, él vuelve a Nacional. Él lo siente, seguro”, expresó para la sorpresa de muchos hinchas. Y además, agregó: “La gente de Medellín lo adora y lo idolatra. Incluso en su momento lo pidieron para la Selección de Colombia”.
Franco Armani, un ídolo en dos países
Armani dejó una huella imborrable en Medellín, donde ganó títulos nacionales e internacionales y se convirtió en símbolo del club verdolaga. Ese cariño, sumado a la relación que mantiene con la ciudad, alimenta la hipótesis de un eventual regreso para cerrar allí su carrera profesional.
Mientras tanto, el arquero disfruta de un gran momento en River. Bajo el mando de Marcelo Gallardo, fue clave en la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Libertad de de Paraguay y Unión de Santa Fe en definiciones desde los doce pasos. El próximo desafío será Palmeiras de Brasil, rival que exigirá nuevamente su experiencia y jerarquía para seguir con el sueño intacto de quedarse con una competencia que viene siendo esquiva desde 2028.
Los números de Armani en Atlético Nacional y sus títulos
Defendiendo la portería de Atlético Nacional de Medellín, Franco Armani recibió 208 goles en 249 compromisos de carácter oficial. Además, el campeón del mundo consiguió 22 titulos domésticos y dos titulos internacionales.
