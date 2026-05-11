Hito en la Bundesliga: Marie-Louise Eta es la primera DT en ganar en una liga top de fútbol masculino

Marie-Louise Eta entró a la historia del fútbol y lo hizo con la mayor naturalidad posible. La entrenadora interina del Union Berlín dirigió al equipo a una victoria por 3-1 ante el Mainz en la Bundesliga, convirtiéndose en la primera mujer en lograr un triunfo en las grandes ligas del fútbol masculino. A pesar de la magnitud del logro, la protagonista prefirió mantener el perfil bajo: "De eso no se trataba, se trataba de hacer el mejor trabajo posible y conquistar puntos".