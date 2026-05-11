Hito en la Bundesliga: Marie-Louise Eta es la primera DT en ganar en una liga top de fútbol masculino
La técnica del Union Berlín dirigió al equipo a una victoria por 3-1 ante el Mainz, un resultado que la inscribió para siempre en los libros de historia del fútbol.
Marie-Louise Eta entró a la historia del fútbol y lo hizo con la mayor naturalidad posible. La entrenadora interina del Union Berlín dirigió al equipo a una victoria por 3-1 ante el Mainz en la Bundesliga, convirtiéndose en la primera mujer en lograr un triunfo en las grandes ligas del fútbol masculino. A pesar de la magnitud del logro, la protagonista prefirió mantener el perfil bajo: "De eso no se trataba, se trataba de hacer el mejor trabajo posible y conquistar puntos".
Eta asumió el mando del primer equipo masculino a falta de cinco jornadas para el cierre de la temporada. Aunque los primeros resultados no fueron victorias, el cambio futbolístico fue evidente desde su debut ante el Wolfsburgo. En aquel encuentro, a pesar de la caída por 2-1, el Union Berlín registró más disparos al arco que en todos sus compromisos anteriores, demostrando que el plantel había absorbido rápidamente su idea de juego.
El punto de inflexión llegó con el empate 2-2 ante el Colonia, resultado que garantizó la permanencia del club en la máxima categoría. Con el objetivo cumplido, el equipo jugó liberado ante el Mainz y selló el histórico 3-1. "Ganamos también para ella porque ha hecho un buen trabajo y lo merecía", declaró el capitán Christopher Trimmel tras el partido.
Incluso desde el banco rival llegaron elogios. Urs Fischer, entrenador del Mainz y con pasado en el club de Berlín, felicitó a Eta y calificó el triunfo como una "victoria merecida". Fischer ya conocía el trabajo de la entrenadora de cuando ella realizaba pasantías en la institución.
Sin embargo, a pesar del éxito y la trascendencia mundial de su labor, el plan original del Union Berlín se mantiene firme:
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Interinato: El club dejó en claro desde el inicio que su paso por el fútbol masculino era transitorio.
Respeto al proyecto femenino: El presidente Dirk Zingler fue tajante al señalar que relevarla de su cargo original sería una falta de respeto al proyecto que ella misma lidera.
Próximo objetivo: La temporada que viene, Eta regresará al banco del Union Berlín femenino, equipo al que llevó desde la tercera categoría hasta la Bundesliga femenina.
"Hace poco tiempo firmé con plena convicción un contrato con el equipo femenino y por eso no pienso en otra cosa", afirmó la entrenadora de 34 años nacida en Dresde. Con la permanencia asegurada y un récord histórico bajo el brazo, Marie-Louise Eta cierra su etapa en el equipo masculino habiendo demostrado que la capacidad táctica no tiene género. La historia ya está escrita, y su próximo capítulo en el fútbol femenino promete seguir elevando el nivel de la institución.
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