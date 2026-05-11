Qué significa Six-seven, el festejo viral de Ángel Di María que le dedicó a sus hijas
Tras el gol del Fideo en la victoria de Rosario Central frente a Independiente por 3-1, el delantero celebró con un meme que es furor entre los más jóvenes.
El festejo de Ángel Di María en el Gigante de Arroyito no pasó desapercibido. Después de convertir en la victoria de Rosario Central por 3-1 ante Independiente en los octavos de final del Torneo Apertura, el campeón del mundo celebró con un particular movimiento de manos que rápidamente se viralizó en redes sociales ya que ese gesto nace de un meme: el “six-seven”.
El origen del gesto de Di María: de un video viral a la cancha
El delantero rosarino había marcado el empate parcial del encuentro tras una corrida hacia el arco rival y, apenas la pelota cruzó la línea, realizó la celebración: movió las manos de arriba hacia abajo de manera intercalada y con las palmas hacia arriba. La referencia nació a partir de un video viral grabado en 2025 durante un partido de básquet universitario en Estados Unidos.
En el clip, un niño que estaba entre el público miró a cámara y repitió la frase mientras hacía exactamente el mismo movimiento con las manos. Con el correr de los meses, la expresión empezó a utilizarse con distintos sentidos. En algunos casos funciona como una manera de decir que algo estuvo más o menos, ni muy bueno ni muy malo, como si fuese una calificación de seis o siete puntos.
Sin embargo, la viralidad le dio un uso mucho más general como una frase humorística sin contexto específico, llegando incluso a videojuegos como Roblox o Fortnite, donde fue adoptado de forma masiva.
Un pedido especial para Mía y Pía
Tras el encuentro, el jugador confesó que el motivo detrás de la elección de este festejo fue estrictamente familiar y vinculado a la salud de sus pequeñas. “Le mando un beso a mis dos hijas, las dos están con fiebre. La más chica me pidió que si hacía un gol lo festeje de esta manera, así que se lo pude dedicar a ellas”, reveló el "Fideo".
Más tarde, el futbolista publicó en una historia de Instagram que el festejo fue para sus hijas. De esta manera, Di María se sumó al meme del momento para cumplir con el deseo de las niñas en medio de la clasificación de su equipo a los cuartos de final.
Con la victoria consumada, el conjunto de Jorge Almirón ya pone la mira en su próximo compromiso. El miércoles 13 de mayo, el Canalla recibirá a Racing en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final del Apertura, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de la llave eliminatoria antes del inicio del Mundial.
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