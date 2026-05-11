Qué significa Six-seven, el festejo viral de Ángel Di María que le dedicó a sus hijas

Un pedido especial para Mía y Pía

Tras el encuentro, el jugador confesó que el motivo detrás de la elección de este festejo fue estrictamente familiar y vinculado a la salud de sus pequeñas. “Le mando un beso a mis dos hijas, las dos están con fiebre. La más chica me pidió que si hacía un gol lo festeje de esta manera, así que se lo pude dedicar a ellas”, reveló el "Fideo".

Más tarde, el futbolista publicó en una historia de Instagram que el festejo fue para sus hijas. De esta manera, Di María se sumó al meme del momento para cumplir con el deseo de las niñas en medio de la clasificación de su equipo a los cuartos de final.

Embed Di María explicando por qué festejo con el “six seven” en el gol vs Independiente. pic.twitter.com/AuvUjpi7uj https://t.co/3TNx0VojSh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 11, 2026

Con la victoria consumada, el conjunto de Jorge Almirón ya pone la mira en su próximo compromiso. El miércoles 13 de mayo, el Canalla recibirá a Racing en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final del Apertura, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de la llave eliminatoria antes del inicio del Mundial.