Prelista Lionel Scaloni Mundial 2026: qué clubes formaron los 55 que pueden ir con la Selección Argentina

River y Boca lideran la prelista de la Selección Argentina

Como es habitual en la historia del fútbol nacional, los dos clubes más grandes del país encabezan el ranking de aportes. River Plate lidera la estadística con 11 jugadores surgidos de su cantera, varios de ellos ya campeones del mundo. Muy de cerca lo sigue Boca Juniors, que gracias a su reciente proyecto de juveniles logró posicionar a 10 futbolistas formados en la Ribera dentro del radar de Scaloni.