Prelista Lionel Scaloni Mundial 2026: qué clubes formaron los 55 que pueden ir con la Selección Argentina
Lionel Scaloni entregó la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Conocé de qué clubes salieron los 55 jugadores convocados.
La reciente convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 no solo encendió la enorme ilusión de los hinchas, sino que también abrió el debate sobre nuestras raíces. Un exhaustivo análisis de los 55 jugadores revela qué clubes argentinos aportaron más talento joven desde sus respectivas divisiones inferiores.
River y Boca lideran la prelista de la Selección Argentina
Como es habitual en la historia del fútbol nacional, los dos clubes más grandes del país encabezan el ranking de aportes. River Plate lidera la estadística con 11 jugadores surgidos de su cantera, varios de ellos ya campeones del mundo. Muy de cerca lo sigue Boca Juniors, que gracias a su reciente proyecto de juveniles logró posicionar a 10 futbolistas formados en la Ribera dentro del radar de Scaloni.
Sin embargo, la gran sorpresa de esta convocatoria masiva es el impactante número de Vélez Sarsfield. El Fortín revalida su histórico título de "gran semillero" metiendo a 8 jugadores formados en la Villa Olímpica, incluyendo a consagrados como Nicolás Otamendi y grandes promesas como Matías Soulé y Thiago Almada.
IMPORTANTE: Lionel Scaloni anunció la prelista de 55 convocados para el Mundial 2026 de la Selección Argentina
El listado completo club por club rumbo al Mundial 2026
A continuación, el detalle de dónde realizaron sus divisiones inferiores los 55 preseleccionados:
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River Plate (11): Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Facundo Medina, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri y Julián Álvarez.
Boca Juniors (10): Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, Leonardo Balerdi, Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Valentín Barco y Tomás Aranda.
Vélez Sarsfield (8): Nicolás Otamendi, Máximo Perrone, Nicolás Domínguez, Thiago Almada, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Santiago Castro y Mateo Pellegrino.
Newell's Old Boys (3): Lisandro Martínez, Aníbal Moreno y Lionel Messi.
Racing Club (3): Juan Musso, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez.
Argentinos Juniors (3): Kevin Mac Allister, Alexis Mac Allister y Nicolás González.
San Lorenzo (3): Agustín Giay, Marcos Senesi y Gabriel Rojas.
Banfield (2): Facundo Cambeses y Nicolás Tagliafico.
Independiente (1): Emiliano Martínez.
Estudiantes de La Plata (1): Gerónimo Rulli.
Rosario Central (1): Giovani Lo Celso.
Belgrano (1): Cristian Romero.
Lanús (1): José Manuel López.
Quilmes (1): Walter Benítez.
Ferro Carril Oeste (1): Marcos Acuña.
Godoy Cruz / Huracán Las Heras (1): Zaid Romero.
El caso de los "Europibes":
Finalmente, cabe destacar que la lista cuenta con tres futbolistas que terminaron de forjar sus divisiones juveniles directamente en el exterior: Alejandro Garnacho (Atlético Madrid), Nicolás Paz (Real Madrid) y Emiliano Buendía (Getafe/Real Madrid).
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