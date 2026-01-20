Alarma en Rosario Central: Komar será operado del corazón y se perderá el inicio del año

juan cruz komar

Ahora, el foco vuelve a estar puesto en su salud y en una recuperación que deberá ser cuidadosa y sin apuros. Desde el club no se establecieron plazos concretos para su regreso, aunque se estima que estará fuera de las canchas durante varios meses. La prioridad, remarcan desde Arroyito, es que el futbolista pueda atravesar el proceso con tranquilidad y las máximas garantías médicas.

Mientras tanto, la institución deberá reorganizar su defensa para el arranque del torneo y el inicio del camino en la Libertadores, sabiendo que uno de sus referentes no estará disponible. En un contexto donde el fútbol pasa a un segundo plano, la atención está puesta en la evolución de Komar y en que pueda volver a jugar con normalidad una vez superado este nuevo desafío en su carrera.