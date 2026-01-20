Alarma en Rosario Central: Komar será operado del corazón y se perderá el inicio del año
El club confirmó que el defensor deberá someterse a una intervención por una arritmia cardíaca y estará fuera de las canchas durante varios meses.
Rosario Central encendió las alertas a pocos días del comienzo oficial del Torneo Apertura 2026. En la antesala del debut frente a Belgrano en el Gigante de Arroyito, el club informó que Juan Cruz Komar deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica vinculada a un problema cardíaco, una noticia sensible tanto para el plantel como para el cuerpo técnico encabezado por Jorge Almirón.
A través de un comunicado difundido en sus redes oficiales, el Canalla confirmó el diagnóstico y explicó los pasos a seguir en el corto plazo. “Tras los estudios cardiovasculares realizados, se le detectó al jugador Juan Cruz Komar una arritmia cardíaca. Por este motivo, el defensor será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro de Buenos Aires”, anunció la institución, llevando tranquilidad en cuanto al control médico, pero dejando en claro la gravedad del cuadro.
El defensor de 29 años deberá afrontar así una nueva operación en el corazón, la segunda en su carrera profesional. Como consecuencia, será baja durante los primeros meses de competencia tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores, uno de los grandes objetivos del club para esta temporada. La noticia representa un golpe importante, que pierde a una pieza clave de su estructura defensiva en un tramo decisivo del calendario.
Este episodio remite inevitablemente a lo ocurrido a mediados de 2024, cuando Komar había acordado su salida de Central para convertirse en refuerzo de Huracán. En aquel entonces, los estudios médicos detectaron por primera vez la afección cardíaca, lo que derivó en una intervención quirúrgica, tres meses de inactividad y la caída definitiva del traspaso al Globo. Aquella situación marcó un antes y un después en su carrera.
Tras superar ese primer episodio, Komar continuó en Rosario Central y logró recuperar continuidad. Durante 2025 disputó 30 partidos oficiales y se consolidó como una pieza importante del equipo, aportando experiencia y liderazgo en una temporada que terminó con el Canalla en lo más alto de la Tabla Anual. Su presencia fue valorada tanto por el cuerpo técnico como por sus compañeros, especialmente en los momentos de mayor exigencia.
Ahora, el foco vuelve a estar puesto en su salud y en una recuperación que deberá ser cuidadosa y sin apuros. Desde el club no se establecieron plazos concretos para su regreso, aunque se estima que estará fuera de las canchas durante varios meses. La prioridad, remarcan desde Arroyito, es que el futbolista pueda atravesar el proceso con tranquilidad y las máximas garantías médicas.
Mientras tanto, la institución deberá reorganizar su defensa para el arranque del torneo y el inicio del camino en la Libertadores, sabiendo que uno de sus referentes no estará disponible. En un contexto donde el fútbol pasa a un segundo plano, la atención está puesta en la evolución de Komar y en que pueda volver a jugar con normalidad una vez superado este nuevo desafío en su carrera.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario