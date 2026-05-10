La drástica decisión de Gustavo Quinteros tras la eliminacion de independiente

Ya sin actividad por el torneo local, el plantel de Independiente se seguirá entrenando durante las próximas semanas a la espera del próximo gran objetivo: el duelo por Copa Argentina frente a Unión de Santa Fe. Dicho compromiso, que representa la última oportunidad de pelear por un título en este semestre, se jugaría a priori antes del inicio del Mundial 2026. El entrenador buscará aprovechar este tiempo para reordenar las piezas y cerrar la etapa previa a la cita mundialista con una clasificación.