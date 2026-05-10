La drástica decisión de Gustavo Quinteros tras la eliminacion de independiente
Rosario Central no le permitió el acceso a varios de los trabajadores que cubren el día a día del "Rojo" y el entrenador los respaldó tras la eliminación de su equipo.
Luego de la derrota por 3 a 1 ante Rosario Central que provocó la eliminación de Independiente en los octavos de final del Torneo Apertura, Gustavo Quinteros decidió no hablar en conferencia de prensa por "respeto" a los periodistas partidarios que no fueron acreditados para transmitir el partido desde el Gigante de Arroyito.
Cuando todos esperaban que el entrenador analizara la derrota del Rojo, se sentó en la silla de la sala de conferencias y expresó su postura de forma tajante: "Buenas tardes, quiero saludar a todos. Lamentar la situación de partido, pero bueno, por respeto a nuestros periodistas partidarios que no fueron acreditados no me siento cómodo para hacer la conferencia".
La drástica decisión de Gustavo Quinteros tras la eliminacion de independiente
Durante la semana, varios de los trabajadores que siguen el día a día del club habían denunciado esta situación a través de las redes sociales, mostrando capturas de pantalla de los mails oficiales del Canalla respondiendo negativamente a las solicitudes de acreditación.
Pese a que el conjunto de Avellaneda comenzó ganando con un gol de Gabriel Ávalos, el local logró dar vuelta el marcador gracias a la jerarquía de sus figuras. Los tantos de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón sellaron el destino del encuentro. De esta manera, el equipo rosarino obtuvo su boleto hacia los cuartos de final del Apertura, donde deberá enfrentar a un Racing que llega entonado tras vencer agónicamente a Estudiantes de La Plata con un gol de Santiago Sosa sobre la hora.
Ya sin actividad por el torneo local, el plantel de Independiente se seguirá entrenando durante las próximas semanas a la espera del próximo gran objetivo: el duelo por Copa Argentina frente a Unión de Santa Fe. Dicho compromiso, que representa la última oportunidad de pelear por un título en este semestre, se jugaría a priori antes del inicio del Mundial 2026. El entrenador buscará aprovechar este tiempo para reordenar las piezas y cerrar la etapa previa a la cita mundialista con una clasificación.
Te puede interesar
Dejá tu comentario