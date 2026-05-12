Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Rosario Central, por su parte, llega atravesando uno de sus mejores momentos futbolísticos del año. El equipo dirigido por Jorge Almirón viene de eliminar a Independiente tras imponerse 3-1 en un encuentro vibrante que recién pudo destrabar en los últimos minutos.

El Canalla encontró regularidad en la recta decisiva del campeonato y se ilusiona con volver a conquistar un título importante. En Rosario entienden que este torneo también representa una oportunidad para dejar atrás la polémica que rodeó al club durante el año pasado, cuando la AFA decidió otorgarle el título de “Campeón de Liga” tras finalizar primero en la tabla anual, una definición que generó fuertes discusiones en el fútbol argentino.

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En ese contexto, la intención de Central es respaldar todo lo conseguido con una consagración obtenida dentro de la cancha y en instancias decisivas. Para eso, gran parte de las esperanzas están depositadas en la jerarquía de Di María, que se convirtió rápidamente en el emblema futbolístico y emocional del equipo. La presencia del campeón del mundo genera una expectativa enorme en cada presentación del Canalla y transforma al Gigante de Arroyito en un escenario todavía más intimidante para cualquier rival.

El ganador de esta llave se meterá en semifinales, enfrentará al ganador de River y Gimnasia de La Plata, y quedará a solo dos partidos del título. Por eso, tanto el local como el visitante afrontarán el encuentro como una verdadera final anticipada en un torneo que empieza a entrar en su tramo más caliente.

Rosario Central vs. Racing, por el Torneo Apertura: probables formaciones

Rosario Central : Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Guillermo Fernández; Ángel Di María y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Guillermo Fernández; Ángel Di María y Enzo Copetti. Racing: Facundo Cambeses; Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena; Adrián Fernández; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Rosario Central vs. Racing: otros datos

Horario: 18:45.

18:45. Estadio: Gigante de Arroyito.

Gigante de Arroyito. Árbitro: Darío Herrera.

Darío Herrera. VAR: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. TV: ESPN Premium.