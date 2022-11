Qué dijo Alcaraz luego de su polémico festejo de gol ante Boca

"Cuando hice el gol realmente pensé en festejar, le pido disculpas a la gente de Boca si se sintió mal o algo porque festejé ahí pero no me podía cruzar toda la cancha para hacerlo con la gente de Racing", expresó el futbolista de la Academia. Y además agregó: "No fue cargando ni nada de eso, ellos la vuelta pasada nos cargaron y nosotros no dijimos nada, cerramos el orto y hoy yo tuve la chance de hacer un gol".

