La FIFA otorgó una excepción reglamentaria que beneficia a los clubes argentinos en las Copas

El estatuto general de la FIFA establece que el período de descanso y preparación obligatoria para el Mundial 2026 comienza el 25 de mayo. Hasta ahora, las únicas excepciones contempladas eran para aquellos futbolistas que debieran disputar las finales de las copas europeas (Champions, Europa y Conference League). Sin embargo, la nueva disposición abarca ahora a quienes jueguen la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Esto permite que los equipos locales cuenten con sus figuras para asegurar el pase a los octavos de final justo antes del parate mundialista.