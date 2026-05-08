La FIFA otorgó una excepción reglamentaria que beneficia a los clubes argentinos en las Copas
Gracias a esta medida, los jugadores citados para el Mundial 2026 podrán disputar la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores y Sudamericana antes de sumarse a sus selecciones.
En un giro inesperado que trae alivio a las dirigencias y cuerpos técnicos del fútbol sudamericano, la FIFA decidió flexibilizar el calendario de cesión de futbolistas para la próxima Copa del Mundo. Originalmente, los jugadores convocados debían abandonar sus clubes antes de la definición de la fase de grupos de las competencias continentales, pero ahora podrán postergar su partida.
El estatuto general de la FIFA establece que el período de descanso y preparación obligatoria para el Mundial 2026 comienza el 25 de mayo. Hasta ahora, las únicas excepciones contempladas eran para aquellos futbolistas que debieran disputar las finales de las copas europeas (Champions, Europa y Conference League). Sin embargo, la nueva disposición abarca ahora a quienes jueguen la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Esto permite que los equipos locales cuenten con sus figuras para asegurar el pase a los octavos de final justo antes del parate mundialista.
Los protagonistas beneficiados en el fútbol argentino
Esta medida impacta directamente en varios planteles que tienen futbolistas con un pie en sus selecciones nacionales. A continuación, el detalle de los equipos y jugadores que podrán cerrar la fase de grupos con sus respectivos clubes:
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Boca: Leandro Paredes, Adam Bareiro y Ángel Romero.
River: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Kevin Castaño, Kendry Páez y Juan Fernando Quintero.
Estudiantes: Fernando Muslera.
Independiente Rivadavia: Alex Arce.
Rosario Central: Jaminton Campaz.
Lanús: José María Canale.
San Lorenzo: Orlando Gill.
Para equipos como Boca y River, que se encuentran en plena lucha por el liderazgo o la clasificación en sus zonas, contar con nombres de la jerarquía de Paredes o Montiel en la semana decisiva de mayo resulta fundamental. La excepción garantiza que la competitividad de los torneos de CONMEBOL no se vea mermada por el calendario de la FIFA, permitiendo que las estrellas se despidan de sus hinchas antes de viajar a la cita máxima en Norteamérica.
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