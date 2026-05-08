El jugador que estuvo en el mejor club de América, pero perdió todo en la crisis del 2001
Nació en Perú y ganó la Libertadores e Intercontinental con Boca. No obstante, perdió todos sus ahorros durante la crisis del 2001. Descubrí de quién se trata.
Boca vivió uno de los períodos más exitosos de su historia a finales de los años ‘90 y comienzos de los 2000, con un equipo que dominó el fútbol argentino y dejó su huella a nivel internacional. Bajo la conducción de Carlos Bianchi, el club de La Ribera instaló su nombre en el mundo con la jerarquía de Martín Palermo y Juan Román Riquelme, entre otros referentes de aquella etapa.
Dentro de ese ciclo también se destacó el paso del mediocampista peruano José Pereda Maruyama, quien estuvo en la institución entre 1998 y 2001 y fue parte de un equipo campeón de América y del mundo. Sin embargo, Maruyama perdió todos su ahorros durante el corralito, motivo por el cual regresó a tierras peruanas para relanzar su vida.
José Pereda Maruyama y su paso por el fútbol
Maruyama comenzó su carrera en Alianza Lima, donde se consolidó como uno de los volantes más prometedores de Perú por su despliegue y su capacidad técnica dentro del campo de juego. Luego continuó su camino en Deportivo Municipal, siendo una de las grandes figuras del torneo local de 1997.
En 1998 dio el salto a Argentina para incorporarse a Boca, donde permaneció hasta 2001. Durante su paso por el club disputó 72 partidos oficiales y formó parte de un equipo histórico dirigido por Bianchi, que conquistó dos Copas Libertadores (2000 y 2001) y la Copa Intercontinental 2000 frente al Real Madrid.
Tras su etapa en el "Xeneize", regresó a Perú para jugar en Universitario de Deportes, antes de cerrar su carrera en Cienciano. Su trayectoria dejó una marca tanto en el fútbol peruano como en su paso por el fútbol argentino, especialmente por haber sido parte de uno de los ciclos más exitosos de Boca.
Su vida después del retiro
Durante su etapa en Boca, Maruyama fue alcanzado por la crisis del “corralito” en Argentina, lo que provocó que perdiera gran parte de sus ahorros por las restricciones bancarias y la devaluación. Esa situación fue clave para su regreso anticipado a Perú.
Ya retirado del fútbol profesional, trabajó en el ámbito formativo como coordinador en divisiones juveniles. Pero en 2020, la pandemia de COVID-19 lo dejó sin empleo, lo que lo obligó a buscar nuevas fuentes de ingreso para mantener a su familia.
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