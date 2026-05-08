El jugador que estuvo en el mejor club de América, pero perdió todo en la crisis del 2001

Tras su etapa en el "Xeneize", regresó a Perú para jugar en Universitario de Deportes, antes de cerrar su carrera en Cienciano. Su trayectoria dejó una marca tanto en el fútbol peruano como en su paso por el fútbol argentino, especialmente por haber sido parte de uno de los ciclos más exitosos de Boca.

Su vida después del retiro

Durante su etapa en Boca, Maruyama fue alcanzado por la crisis del “corralito” en Argentina, lo que provocó que perdiera gran parte de sus ahorros por las restricciones bancarias y la devaluación. Esa situación fue clave para su regreso anticipado a Perú.

Ya retirado del fútbol profesional, trabajó en el ámbito formativo como coordinador en divisiones juveniles. Pero en 2020, la pandemia de COVID-19 lo dejó sin empleo, lo que lo obligó a buscar nuevas fuentes de ingreso para mantener a su familia.