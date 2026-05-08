De Di Stéfano a Viña pasando por Enzo Pérez: todos los jugadores de campo de River que fueron al arco
La actuación de Matías Viña revivió la mística. Repasamos la extensa lista de futbolistas de River que tuvieron que atajar como aquella vez de Enzo Pérez.
La heroica victoria en Venezuela por la Copa Sudamericana dejó una imagen para el recuerdo. Tras una expulsión y sin más cambios disponibles, Matías Viña tuvo que defender el arco de River. Esta inesperada situación revivió la épica memoria de otros grandes jugadores de campo que se calzaron los guantes. De Enzo Pérez a Alfredo Distéfano.
¿Qué pasó con Matías Viña en River y por qué fue al arco?
En un partido memorable ante Carabobo, los de Núñez ganaban sin problemas hasta que el local empató y el arquero Santiago Beltrán fue expulsado. Como el entrenador Chacho Coudet ya había agotado las variantes, el defensor uruguayo Matías Viña debió ponerse los guantes y atajar durante los 10 minutos finales, logrando sostener el triunfo agónico gracias al gol de Maxi Salas.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y siguen las lluvias en Buenos Aires: qué día mejora el clima y qué pasa con el frío
¿Cómo fue el recordado partido de Enzo Pérez?
Una de las noches más inolvidables para los hinchas ocurrió el 19 de mayo de 2021. Un masivo brote de COVID-19 dejó a Marcelo Gallardo sin arqueros para enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores. Enzo Pérez, quien arrastraba una lesión, asumió la inmensa responsabilidad desde el inicio. El equipo, sin suplentes, ganó increíblemente 2 a 1 en una hazaña que recorrió el mundo entero.
¿Qué otros casos icónicos ocurrieron en el siglo XXI?
Además de las proezas recientes, hubo actuaciones históricas que marcaron a fuego el corazón de los simpatizantes millonarios en los últimos años:
-
Martín Demichelis (2002): Con apenas 21 años, se puso los guantes tras la expulsión de Ángel Comizzo en un clásico ante Racing, partido en el que "Pipino" Cuevas anotó un gol antológico para el campeonato.
Juan Pablo Ángel (1998): El colombiano fue al arco los últimos 20 minutos tras la tarjeta roja a Roberto Bonano en una victoria por 4 a 1, donde previamente había anotado un gol.
¿Quiénes son todos los jugadores de campo que atajaron en el club?
Desde los comienzos de la etapa amateur hasta la actualidad, la institución suma una impresionante nómina de futbolistas que debieron improvisar bajo los tres palos. A continuación, el listado completo de los protagonistas:
-
Matías Viña (2026)
-
Enzo Pérez (2021)
-
Martín Demichelis (2002)
-
Juan Pablo Ángel (1998)
-
Néstor Gabriel Cedrés (1996)
-
Fabián Basualdo (1990 y 1992)
-
José Luis Pavoni (1978)
-
Ricardo Lazbal (1976)
-
Julio Nuin (1959)
-
Héctor De Bourgoing (1958)
-
Oscar Mantegari (1958)
-
Héctor Ferrari (1948 y 1952)
-
Manuel Barbeito (1950)
-
Alfredo Di Stéfano (1949)
-
Renato Cesarini (1937)
-
Bruno Rodolfi (1936)
-
Vicente Ruscitti (1933)
-
Alejandro Giglio (1929)
-
Granara Costa (1929)
-
Juan Magrini (1926)
-
Nicolás Rofrano (1919)
-
Francesco Priano (1909)
-
Arturo Chiappe (1909)
-
Julio José Abaca Gómez (1909)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario