De Di Stéfano a Viña pasando por Enzo Pérez: todos los jugadores de campo de River que fueron al arco

¿Cómo fue el recordado partido de Enzo Pérez?

Una de las noches más inolvidables para los hinchas ocurrió el 19 de mayo de 2021. Un masivo brote de COVID-19 dejó a Marcelo Gallardo sin arqueros para enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores. Enzo Pérez, quien arrastraba una lesión, asumió la inmensa responsabilidad desde el inicio. El equipo, sin suplentes, ganó increíblemente 2 a 1 en una hazaña que recorrió el mundo entero.