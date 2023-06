Alcaráz venció a Tsitsipás y es semifinalista de Roland Garros

Alcaraz ya ganó tres títulos sobre polvo de ladrillo esta temporada —ATP 250 de Buenos Aires, ATP 500 de Barcelona y el Masters 1000 de Madrid, además de llegar a la final del ATP 500 de Río de Janeiro—. Su mejor participación en Roland Garros había sido en 2022, cuando llegó a cuartos de final, ronda en la que cayó 4-6 4-6 6-4 6-7 (7) por Alexander Zverev.

"Creo que he hecho un primer y segundo set muy bueno, he ido mejorando con el paso del tiempo, pero al final he perdido un poco la concentración en el tercet set. Aún así, estoy contento por mi tercer set y por haber ganado el partido", expresó el tenista al finalizar el partido. Y además agregó: "He intentado creer en mi mismo desde el primer minuto. En estos partidos, necesitas confianza para ganar, y disfrutar jugando. Esa es la clave".

CÓMO LLEGA ALCARAZ A LAS SEMIFINALES DEL ROLAND GARROS

Primera ronda: 6-0 6-2 7-5 vs Flavio Cobolli

Segunda ronda: 6-1 3-6 6-1 6-2 vs Taro Daniel

Tercera ronda: 6-1 6-4 6-2 vs Denis Shapovalov

Cuarta ronda: 6-3 6-2 6-2 vs Lorenzo Musetti

Cuartos de final: 6-2, 6-1 y 7-6 (5)vs Stefanos Tsitsipas