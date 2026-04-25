Pelota libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Aldosivi

Por su parte, el presente de Aldosivi es dramático pero movilizador. El conjunto marplatense llega al Monumental con una carga pesada sobre sus hombros: es el único equipo que aún no ha podido ganar en lo que va del certamen. Para el "Tiburón", la excursión a Buenos Aires no es un partido más; es la oportunidad de dar un golpe histórico que les permita sumar de a tres por primera vez y encontrar el oxígeno necesario en su desesperada lucha por no descender.