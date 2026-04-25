Pelota libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Aldosivi
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura.
El Estadio Monumental abre sus puertas este sábado para un duelo de necesidades cruzadas. Por la 16° jornada del Apertura, River recibe a Aldosivi con un objetivo impostergable: resetear la mentalidad y recuperar el paso ganador luego del doloroso 0-1 sufrido ante Boca el pasado domingo.
La derrota en la Bombonera caló hondo en Núñez. No solo por el resultado, sino porque el penal convertido por Leandro Paredes significó el fin del invicto de Eduardo Coudet al mando del equipo. Tras haber caminado con paso firme desde su llegada, el "Chacho" enfrenta ahora su primer gran test de liderazgo: gestionar el impacto emocional de la caída ante el eterno rival para evitar que el equipo pierda el rumbo en el cierre del campeonato.
Por su parte, el presente de Aldosivi es dramático pero movilizador. El conjunto marplatense llega al Monumental con una carga pesada sobre sus hombros: es el único equipo que aún no ha podido ganar en lo que va del certamen. Para el "Tiburón", la excursión a Buenos Aires no es un partido más; es la oportunidad de dar un golpe histórico que les permita sumar de a tres por primera vez y encontrar el oxígeno necesario en su desesperada lucha por no descender.
Formaciones del encuentro
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
Cómo ver en vivo River vs. Aldosivi
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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